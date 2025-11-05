오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기록 5가지

기사입력 2025-11-05 18:35


오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기…
메이저리그 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA다저스)가 2년 연속 MVP에 도전한다. 오타니가 올 시즌에도 MVP를 수상한다면 5가지 진기록을 쓰게 된다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 5일(한국시각) '오타니가 강력한 MVP 후보다. 오타니가 다시 MVP가 된다면 다섯 가지 역사를 써내려갈 수 있다'고 조명했다.AFP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA다저스)가 2년 연속 MVP에 도전한다. 오타니가 올 시즌에도 MVP를 수상한다면 5가지 진기록을 쓰게 된다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 5일(한국시각) '오타니가 강력한 MVP 후보다. 오타니가 다시 MVP가 된다면 다섯 가지 역사를 써내려갈 수 있다'고 조명했다.

오타니는 지난해 다저스에 입단했다. 2024년과 2025년 월드시리즈 연속 우승 대업을 달성했다.

오타니는 올해 '투타겸업'을 재개했다. 2024년 풀타임 지명타자로 뛰었던 오타니는 올해 선발투수 겸 타자로 활약했다.

먼저 타자로는 158경기 727타석 타율 2할8푼2리 OPS(출루율+장타율) 1.014에 55홈런 102타점을 기록했다. 투수로는 14경기 47이닝 1승 1패 평균자책점 2.87을 기록했다.

오타니는 통산 4회이자 2년 연속 MVP에 도전한다. 2021년과 2023년 아메리칸리그 MVP, 2024년 내셔널리그 MVP를 차지했다.

메이저리그 역사상 MVP에 3회 이상 등극한 선수는 오타니를 포함해 11명이다. 오타니를 제외한 10명 중 7명은 명예의 전당에 입성했다. 한 명은 알버트 푸홀스로 명예의 전당을 예약했다. 다른 한 명은 아직 오타니와 마찬가지로 현역이다. 전 동료 마이크 트라웃이다. 나머지 한 명은 알렉스 로드리게스다.

오타니가 4번째 MVP를 가져간다면 역대 2등으로 올라선다. 오타니 위에는 배리 본즈(7회)만 남는다. 본즈는 과거 경기력 향상을 위해 약물을 사용해 그의 업적이 순수하게 인정 받지 못한다.


3년 연속 MVP 또한 역사상 한 명 뿐이었다. 본즈가 2001년부터 2004년까지 독식했다. 최근에 가장 근접했던 선수는 푸홀스다. 푸홀스는 2008년과 2009년 MVP에 등극한 뒤 2010년 2위 아쉬움을 삼켰다. 오타니는 본즈 이후 최초이자 역대 두 번째 3년 연속 MVP를 노린다.


오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기…
Nov 3, 2025; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) and pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) during the World Series championship parade and celebration. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기…
Nov 3, 2025; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) and Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) wave to fans during the World Series championship parade and celebration. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기…
TORONTO, ONTARIO - NOVEMBER 02: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrates with teammates after defeating the Toronto Blue Jays 5-4 in game seven of the 2025 World Series at Rogers Center on November 02, 2025 in Toronto, Ontario. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2년 연속 우승에 MVP 또한 극히 희귀하다. 이는 본즈도 못한 일이다. 1975년과 1976년 신시내티 레즈의 조 모건만이 달성한 업적이다.

다저스 프랜차이즈로 두 차례 MVP에 오른 선수는 로이 캄파넬라가 유일하다. 다저스는 MVP를 총 13회 배출했다. 1951년 1953년 1955년 MVP 캄파넬라 만이 다저스 유니폼을 입고 2회 이상 MVP가 됐다.

'투수'의 MVP는 21세기 3번째다. MLB닷컴은 '오타니가 순수 투수는 아니지만 그 또한 그의 강점 중 하나다. 최근의 시상식을 보면 주목할 만하다. 1993년부터 2020년까지 28년 동안 56명의 MVP 중에 투수는 2명이었다. 2011년 저스틴 벌랜더와 2014년 클레이튼 커쇼다. 오타니는 메이저리그 역사상 어떤 선수와도 비교할 수 없다'고 칭송했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

2.

‘가상부부’ 김숙, 진짜 결혼식 사회자로…윤정수♥원자현 청첩장 공개

3.

[전문] '정우성 혼외자 공개' 문가비 "AI 합성 멈춰달라, 엄마와 아이 일상 왜곡" 호소

4.

'47세' 이정진, '10세 연하'♥박해리와 운명적 궁합 결과..."서로의 상처 치유"

5.

김종국, '인생 최초 시술' 커진 눈 자랑했는데..."눈 작아 승무원 자는 걸로 착각" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

3.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

4.

역대급 충격 사건! 총기 위협 당한 '손흥민 토트넘 파트너'…구단 공식 입장 "우도기와 가족들 지원 중"

5.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

3.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

4.

역대급 충격 사건! 총기 위협 당한 '손흥민 토트넘 파트너'…구단 공식 입장 "우도기와 가족들 지원 중"

5.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.