"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야수 감사 인사, 한일통산 '626홈런' 레전드의 특별과외 효과 궁금하네

기사입력 2025-11-06 09:15


"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
요미우리 외야 유망주 아사노와 4번 타자 오카모토. 아사노는 가을캠프에서 이승엽의 지도를 받고 있다. 사진캡처=아사노 쇼고 SNS

"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
아사노는 지난해 후반 맹타를 휘두르며 기대를 높였다. 올해는 손목 부상으로 29경기 출전에 그쳤다. 사진캡처=아사노 쇼고 SNS

"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
2010년 팀을 떠난 뒤 15년 만에 요미우리 유니폼을 입은 이승엽. 요미우리 가을캠프에서 임시코치로 유망주 아사노를 지도하고 있다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
요미우리 가을캠프에 합류한 이승엽이 선수 시절 함께 했던 사카모토와 이야기를 나누고 있다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

요미우리 자이언츠 외야수 아사노 쇼고(21). 2022년 신인 드래프트 1지명으로 입단한 외야수 유망주다. 요미우리가 고교생 외야수를 1순위로 뽑은 게 아사노가 처음이라고 한다. 한신 타이거즈도 아사노를 1순위로 호명했는데, 요미우리가 추첨을 거쳐 데려왔다. 매년 선수 상황에 따라 다소 변화가 있지만, 대다수 구단이 대졸 투수를 1지명하는 걸 감안하면 이례적인 일이다. 요미우리는 지난달 열린 2026년 신인 드래프트에서 정식 선수 6명을 지명했는데, 1~5순위가 대학생, 혹은 사회인리그 소속이다.

센트럴리그 두 명문팀이 주목한 이유가 있다. 1m71-86㎏. 단단한 체형에 호타준족이다. 가가와현립상고 시절 컨택트 능력, 파워를 인정받았다. 2,3학년 때 연달아 여름고시엔대회 본선에 나갔다. 국제대회를 포함해 고교 통산 '68홈런'을 쳤다. 15세, 18세 일본대표에 뽑힐 정도로 눈에 띄었다.

아직 잠재력을 터트리지 못했다. 여전히 성장 중인 기대주다. 시간은 충분하다. 대학에 진학했다면 이제 3학년 나이다.

최상위 지명선수답게 첫해부터 1군을 경험했다. 지난 시즌엔 40경기에 나가 158타석에 섰다. 35안타-3홈런-18타점. 후반기에 꾸준히 출전해 만루 홈런을 터트리는 등 좋은 활약을 했다. 올 시즌 기대가 컸는데 오른쪽 손목 부상이 가로막았다. 29경기에서 타율 0.187(75타수 15안타)-2홈런-8타점-OPS 0.564에 그쳤다.

지난달부터 진행 중인 요미우리 가을캠프. 하루 8시간 넘게 고강도 훈련이 이어진다. 성장기의 유망주, 2군 멤버들에겐 하루하루가 소중하다. 그런데 아사노와 함께 요미우리 '레전드' 이승엽(49)이 등장한다. 임시코치로 합류한 이승엽 전 두산 베어스 감독이 아사노의 타격을 지도하고 있다.

일본 언론은 '아사노가 타격 향상을 위해 2006년 '41홈런'을 기록한 이승엽 임시코치에게 직접 지도를 받고
"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
이승엽은 2006년부터 2010년까지 요미우리 소속으로 5시즌을 뛰면서 100홈런을 기록했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
선수 시절 아베(왼쪽)와 이승엽. 지난해 요미우리 사령탑에 오른 아베는 첫해 팀을 우승으로 이끌었다. 올해 요미우리는 3위로 마쳤다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS
있다'고 보도했다. 아사노는 "(이승엽 임시코치가) 오신다는 이야기를 들은 순간 '지도를 받아야겠다'는 생각을 했다"라고 했다. 첫날부터 이 전 감독에게 적극적으로 조언을 구했다. 그는 "타격 자세, 타격시 힘을 빼는 방법 등을 배웠다"라고 했다.

이 전 감독과 함께 하는 훈련이 일상이 됐다. 일본 매체는 이 전 감독이 티타격 때 공을 토스해 주고 타격 시연도 했다고 전했다. 또 프리배팅 땐 아사노의 타격을 꼼꼼하게 체크한다. 아사노는 "잘 못된 걸 그때그때 확실하게 이야기해 주신다"라고 했다. 이 전 감독의 가르침 덕분에 타구의 질이 좋아졌다고 감사 인사를 했다.

아사노의 프로 4년차, 목표는 1군 정착이다. 그가 요미우리 주축 외야수로 자리 잡는다면, 이 전 감독 얘기가 나올 수도 있다. 한일 통산 '626홈런' 레전드의 과외 효과가 궁금하다.


2년 연속 우승을 노렸던 요미우리는 한신 타이거즈, 요코하마 베이스타즈에 밀려 3위를 했다. 짧은 가을야구가 끝나고 코칭스태프를 개편했다. 팀 분위기를 쇄신해 다시 우승에 도전한다. 그런데 타선이 걱정이다. 팀 간판이자 4번 타자 오카모토 가즈마(29)가 이번 겨울 메이저리그 도전에 나선다. 아사노같은 젊은 유망주가 성장해 빈자리를 채워줘야 한다.

이 전 감독은 2004~2005년 지바 롯데 마린즈에서 뛰고 2006년 요미우리 유니폼을 입었다. 요미우리 이적 첫해 타율 0.324-41홈런-108타점을 올리는 맹활약을 했다. 요미우리 4번 타자로 존재감을 보여줬다. 그는
"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
이승엽은 2006년 요미우리 이적 첫해 41홈런을 터트리며 4번 타자로 존재감을 보여줬다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…
요미우리의 고졸 3년차 유망주 아사노. 내년 시즌 1구 정착이 목표다. 사진캡처=아사노 쇼고 SNS
2010년까지 요미우리에서 5년간 421안타-100홈런-256타점을 기록했다.

자이언츠를 떠난 뒤 15년 만에 다시 인연을 이어간다. 선수로 함께 했던 아베 신노스케(46)는 1군 감독이고, 사카모토 하야토(37)는 최고 베테랑이다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

4.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

5.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

5.

美 1티어 폭로! 손흥민, '역대 최악' 포스테코글루와 재회 불가능? LA FC 차기 감독 정했다..."가장 유력한 후보 등장"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

5.

美 1티어 폭로! 손흥민, '역대 최악' 포스테코글루와 재회 불가능? LA FC 차기 감독 정했다..."가장 유력한 후보 등장"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.