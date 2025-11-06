"이승엽 코치님 덕분에 타구질이 좋아졌다" 요미우리 첫 고졸 1지명 외야…

|
|
|
|
요미우리 자이언츠 외야수 아사노 쇼고(21). 2022년 신인 드래프트 1지명으로 입단한 외야수 유망주다. 요미우리가 고교생 외야수를 1순위로 뽑은 게 아사노가 처음이라고 한다. 한신 타이거즈도 아사노를 1순위로 호명했는데, 요미우리가 추첨을 거쳐 데려왔다. 매년 선수 상황에 따라 다소 변화가 있지만, 대다수 구단이 대졸 투수를 1지명하는 걸 감안하면 이례적인 일이다. 요미우리는 지난달 열린 2026년 신인 드래프트에서 정식 선수 6명을 지명했는데, 1~5순위가 대학생, 혹은 사회인리그 소속이다.
최상위 지명선수답게 첫해부터 1군을 경험했다. 지난 시즌엔 40경기에 나가 158타석에 섰다. 35안타-3홈런-18타점. 후반기에 꾸준히 출전해 만루 홈런을 터트리는 등 좋은 활약을 했다. 올 시즌 기대가 컸는데 오른쪽 손목 부상이 가로막았다. 29경기에서 타율 0.187(75타수 15안타)-2홈런-8타점-OPS 0.564에 그쳤다.
지난달부터 진행 중인 요미우리 가을캠프. 하루 8시간 넘게 고강도 훈련이 이어진다. 성장기의 유망주, 2군 멤버들에겐 하루하루가 소중하다. 그런데 아사노와 함께 요미우리 '레전드' 이승엽(49)이 등장한다. 임시코치로 합류한 이승엽 전 두산 베어스 감독이 아사노의 타격을 지도하고 있다.
|
|
이 전 감독과 함께 하는 훈련이 일상이 됐다. 일본 매체는 이 전 감독이 티타격 때 공을 토스해 주고 타격 시연도 했다고 전했다. 또 프리배팅 땐 아사노의 타격을 꼼꼼하게 체크한다. 아사노는 "잘 못된 걸 그때그때 확실하게 이야기해 주신다"라고 했다. 이 전 감독의 가르침 덕분에 타구의 질이 좋아졌다고 감사 인사를 했다.
아사노의 프로 4년차, 목표는 1군 정착이다. 그가 요미우리 주축 외야수로 자리 잡는다면, 이 전 감독 얘기가 나올 수도 있다. 한일 통산 '626홈런' 레전드의 과외 효과가 궁금하다.
2년 연속 우승을 노렸던 요미우리는 한신 타이거즈, 요코하마 베이스타즈에 밀려 3위를 했다. 짧은 가을야구가 끝나고 코칭스태프를 개편했다. 팀 분위기를 쇄신해 다시 우승에 도전한다. 그런데 타선이 걱정이다. 팀 간판이자 4번 타자 오카모토 가즈마(29)가 이번 겨울 메이저리그 도전에 나선다. 아사노같은 젊은 유망주가 성장해 빈자리를 채워줘야 한다.
이 전 감독은 2004~2005년 지바 롯데 마린즈에서 뛰고 2006년 요미우리 유니폼을 입었다. 요미우리 이적 첫해 타율 0.324-41홈런-108타점을 올리는 맹활약을 했다. 요미우리 4번 타자로 존재감을 보여줬다. 그는
|
|
자이언츠를 떠난 뒤 15년 만에 다시 인연을 이어간다. 선수로 함께 했던 아베 신노스케(46)는 1군 감독이고, 사카모토 하야토(37)는 최고 베테랑이다.
민창기 기자 huelva@sportschosun.com