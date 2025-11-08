"신뢰X우정X교류" KBO, 체코와 대표팀 평가전 리셉션 개최…허구연 총…

|
[스포츠조선 김영록 기자] KBO는 7일 서울 롯데호텔에서 '2025 NAVER K-BASEBALL SERIES 리셉션'을 개최했다.
이날 행사에는 허구연 KBO 총재를 비롯해 이반 얀차렉 주한체코대사, 피터 디트리치 체코야구협회장, 양해영 대한야구소프트볼협회 회장, 파벨 하딤 체코 대표팀 감독, 류지현 한국 대표팀 감독, 강인권 수석코치, 주장 박해민 등 주요 관계자 및 양국 야구 관계자들이 함께 자리해 자리를 빛냈다.
허구연 총재는 "K-BASEBALL SERIES 개최를 위해 많은 지원과 협조를 아끼지 않은 체코야구협회와 주한체코대사관에 감사하다. 이번 시리즈는 단순한 경기가 아닌 서로의 야구 문화를 나누고 발전을 모색하는 의미 있는 자리이다. 앞으로도 지속적인 교류 확대를 통해 양국의 야구 저변을 넓히고 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 수 있기를 희망한다"는 바람을 전했다.
이번 리셉션에서 양국 관계자들은 '2025 NAVER K-BASEBALL SERIES'의 성공적인 개최를 기원하고, 한국과 체코 간 야구 문화 교류의 지속적인 발전을 위한 다양한 협력 방안과 향후 국제 교류 사업 추진 방향에 다양한 의견을 교환했다.
KBO는 앞으로도 야구를 통한 국제 교류와 스포츠 외교 확대를 위해 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
고척=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com