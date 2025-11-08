김재환이 미신청 선수라니... FA 승인선수 21명 공시. 외부FA 3명 영입가능[공식발표]

기사입력 2025-11-08 14:08


3일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 김재환이 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.03/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 두산의 경기. 9회말 2사 1, 2루. 동점 1타점 적시타를 날린 KIA 박찬호. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.12/

1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 3루 황재균의 적시타 때 득점한 강백호가 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/

KBO는 8일 2026년 FA 자격 선수로 공시된 30명 중 FA 승인 선수 21명의 명단을 공시했다.

2026년 FA 승인 선수는 LG 김현수, 박해민, 한화 김범수, 손아섭, 삼성 김태훈, 이승현, 강민호, NC 최원준, KT 강백호, 장성우, 황재균, 롯데 김상수, KIA 양현종, 이준영, 조상우, 한승택, 박찬호, 최형우, 두산 이영하, 최원준, 조수행 등 총 21명이다.

8일 공시된 2026 FA 승인 선수는 다음날인 9일부터 해외 구단을 포함한 모든 구단과 계약을 체결할 수 있다.

두산 김재환이 신청하지 않은 점이 눈에 띈다. 김재환 외에도 심창민(LG), 이재원(한화), 서진용(SSG), 박승욱(롯데), 김재환(두산), 이용규(키움)와 이미 은퇴를 선언한 박병호(삼성), 오재일(KT), 진해수(롯데) 등 9명이 신청하지 않았다.

또한, 총 21명이 FA 승인 선수로 공시됨에 따라, KBO 규약 제173조 [FA 획득의 제한]에 따라 타 구단 소속 FA 승인 선수 중 3명까지 계약을 체결할 수 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

◇FA 승인 선수 명단(등급별) 총 30명

A등급(7명)=김태훈(삼성 신규) 최원준(NC 신규) 강백호(KT 신규) 조상우(KIA 신규) 박찬호(KIA 신규) 최원준(두산 신규)

B등급(13명)=김범수(한화 신규) 이승현(삼성 신규) 이준영(KIA 신규) 이영하(두산 신규) 조수행(두산 신규) 박해민(LG 재자격 2번째) 장성우(재자격 2번째) 김상수(롯데 재자격 2번째)

C등급(10명)=한승택(KIA 신규) 김현수(LG 재자격 3번째) 손아섭(한화 재자격 3번째) 강민호(삼성 재자격 4번째) 황재균(KT 재자격 3번째) 양현종(KIA 재자격 3번째) 최형우(KIA 재자격 3번째)




한국시리즈 MVP 김현수가 롤렉스 시계를 찬 팔을 들어올리고 밝게 웃고 있다. 사진제공=LG 트윈스

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회초 투런홈런을 날린 삼성 강민호. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/

'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/
