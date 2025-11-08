강재준♥이은형 아들, 폭풍 성장했다..전력질주+옹알이까지 ('기유TV')

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 강재준, 이은형 부부가 아들 현조의 폭풍 성장한 모습을 공개했다.

8일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '{육아로그} 뉴컨텐츠 현조드라마'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 현조의 일상 모습이 담겼다. 현조는 이제 막 걷기 시작한 아기답게 집 안 곳곳을 탐험했다. 특히 아빠의 카메라를 차지하려 전력 질주하는 모습이 미소를 자아냈다.


현조는 옹알이를 하며 단어를 따라 하기 시작했다. '아빠'처럼 들리는 소리를 내자 강재준과 이은형은 놀라움과 기쁨을 감추지 못했다.

한편 강재준과 이은형은 2017년 결혼했으며 지난해 아들을 품에 안았다.

