보상 선수가 더 좋을 수 있다는 딜레마...난 왜 A등급인가, 최원준-조…

보상 선수가 더 좋을 수 있다는 딜레마...난 왜 A등급인가, 최원준-조상우는 어디로

최종수정 2025-11-08 22:07

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 1회초 NC 최원준이 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

[스포츠조선 김용 기자] 난 왜 A등급이어서...

2025년 '쩐의 전쟁'이 시작된다.

KBO리그 FA 선수가 8일 공시됐다. FA 자격 선수들에게 신청을 받은 KBO는 21명의 FA 신청 선수를 알렸다. 이 선수들은 9일 자정부터 모든 팀들과 자유롭게 계약을 할 수 있다.

FA 선수들은 등급이 나뉜다. 연봉, FA 경력 등에 따라 A, B, C등급으로 갈린다.

A등급은 고연봉 선수들이다. 이들은 보상 규정이 까다롭다. A등급 선수를 데려가는 팀은 보호선수 20명 외 1명을 내줘야 하고, 전년도 연봉 200%까지 헌납해야 한다. 연봉 300% 옵션도 있지만, 보호선수 20명 외 1명은 당장 주전급 선수가 튀어나오는 경우도 있어 대부분의 팀들이 보상 선수를 원한다. 또 이 보상 선수 때문에 A등급 선수 영입을 팀들이 고민한다.

A등급의 경우에는 '정말 안 데려와서는 못 배긴다'고 할 정도로 확실한 선수들만 이적이 가능하다. 올시즌 FA 중 박찬호, 강백호 등이 이에 해당된다고 볼 수 있겠다. 소위 말하는 '최대어'급 선수들이다.


31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 조상우. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/
하지만 나머지 선수들은 A등급인 게 서럽다. 다른 팀들이 주판알을 튕기지 않기 때문이다. 보호 선수로 내줄 선수보다, 데려오는 선수가 압도적이어야 하는데 비슷한 수준이라고 한다면 누가 보상 선수에 돈까지 주며 FA 영입을 하겠는가.

그 애매함의 중심에 선 선수가 바로 최원준과 조상우다. 좋을 때는 당연히 수십억원 대우를 받을 것 같던 선수들인데 올시즌 죽을 쒔다. 최원준은 FA를 앞두고 KIA 타이거즈에서 NC 다이노스로 트레이드 되기까지 했다. NC에서 많은 기회를 줬지만, 그 기회를 살리지 못했다. 밥 먹 듯이 뽑히던 국가대표에서도 낙방했다.


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 삼성 김태훈이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

한 때 키움 히어로즈의 마무리이지 리그 최강 불펜 중 한 명으로 꼽혔던 조상우도 FA 시즌을 앞두고 KIA로 이적해 대반전을 꿈꿨지만, 올시즌 뚝 떨어진 구위로 믿음을 주지 못했다.

두 사람 모두 '있으면 좋은데, 무리해서 데려올 것 까지'라는 생각이 들 수밖에 없다.

나머지 A등급인 삼성 라이온즈 베테랑 불펜 김태훈, 두산 베어스 사이드암 최원준도 마찬가지다. 일단 원소속팀과의 계약에 중점을 두는 게 현명할 것으로 보인다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com


12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 두산의 경기. 투구하고 있는 두산 최원준. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.12/

