보상 선수가 더 좋을 수 있다는 딜레마...난 왜 A등급인가, 최원준-조…

[스포츠조선 김용 기자] 난 왜 A등급이어서...
FA 선수들은 등급이 나뉜다. 연봉, FA 경력 등에 따라 A, B, C등급으로 갈린다.
A등급은 고연봉 선수들이다. 이들은 보상 규정이 까다롭다. A등급 선수를 데려가는 팀은 보호선수 20명 외 1명을 내줘야 하고, 전년도 연봉 200%까지 헌납해야 한다. 연봉 300% 옵션도 있지만, 보호선수 20명 외 1명은 당장 주전급 선수가 튀어나오는 경우도 있어 대부분의 팀들이 보상 선수를 원한다. 또 이 보상 선수 때문에 A등급 선수 영입을 팀들이 고민한다.
그 애매함의 중심에 선 선수가 바로 최원준과 조상우다. 좋을 때는 당연히 수십억원 대우를 받을 것 같던 선수들인데 올시즌 죽을 쒔다. 최원준은 FA를 앞두고 KIA 타이거즈에서 NC 다이노스로 트레이드 되기까지 했다. NC에서 많은 기회를 줬지만, 그 기회를 살리지 못했다. 밥 먹 듯이 뽑히던 국가대표에서도 낙방했다.
한 때 키움 히어로즈의 마무리이지 리그 최강 불펜 중 한 명으로 꼽혔던 조상우도 FA 시즌을 앞두고 KIA로 이적해 대반전을 꿈꿨지만, 올시즌 뚝 떨어진 구위로 믿음을 주지 못했다.
두 사람 모두 '있으면 좋은데, 무리해서 데려올 것 까지'라는 생각이 들 수밖에 없다.
나머지 A등급인 삼성 라이온즈 베테랑 불펜 김태훈, 두산 베어스 사이드암 최원준도 마찬가지다. 일단 원소속팀과의 계약에 중점을 두는 게 현명할 것으로 보인다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com
