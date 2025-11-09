"긴장이 더 잘 돼 좋았다." 1,3루 위기 153km 삼진 삭제. 국제무대 데뷔전서 MVP 정우주의 강심장

기사입력 2025-11-10 08:40


"긴장이 더 잘 돼 좋았다." 1,3루 위기 153km 삼진 삭제. 국제…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 등판한 정우주가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

"긴장이 더 잘 돼 좋았다." 1,3루 위기 153km 삼진 삭제. 국제…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회에 이어 6회에도 등판한 정우주가 파울 타구를 바라보고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

"긴장이 더 잘 돼 좋았다." 1,3루 위기 153km 삼진 삭제. 국제…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전에서 한국이 11대1로 승리했다. MVP에 뽑힌 정우주가 선배들의 축하를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

[고척=스포츠조선 권인하 기자]"오히려 긴장이 잘돼서 괜찮았다."

이틀간의 체코와의 평가전에서 한국야구대표팀은 딱 1실점을 했다. 그리고 이닝 도중 교체한 게 딱 한번인데 2차전인 9일 5회말이었다. 김서현이 2사 1,2루서 프로쿱에게 좌중간 1타점 안타를 허용해 2-1로 쫓기는 상황이 되자 류지현 감독이 정우주를 올린 것.

고졸 신인인 정우주에게 성인 대표팀의 첫 등판이 위기 상황이었지만 정우주는 자신의 강력한 직구로 침착하게 위기를 헤쳐 나가면서 승리투수까지 되는 영광의 순간으로 만들었다.

정우주는 9일 고척 스카이돔에서 열린 K-베이스볼시리즈 체코와의 2차 평가전서 5회말 동점 위기에서 등판해 멋지게 삼진을 잡아내며 탈출하는 등 1⅓이닝을 퍼펙트로 대표팀에 오자마자 승리투수가 됐다.

정우주의 투입 상황은 심각했다. 2-1로 앞선 5회말 2사 1,3루. 하필 팀 선배인 김서현이 등판해 2사 1,2루서 안타를 맞아 1점을 내준 뒤에 나오게 된 것이다. 포스트시즌에서 어려움을 겪었던 김서현이였기에 추가 실점을 하면 대표팀이나 김서현에게나 분위기가 좋지만은 않게 되는 상황.

정우주는 KBO리그에서 보여준 자신있는 피칭을 대표팀의 위기 상황에서도 보여주면서 '될성부른 떡잎'임을 입증했다. 이날 최고 153㎞의 직구를 14개, 커브 3개, 슬라이더 3개를 뿌렸는데 슬라이더와 커브가 적절한 시점에 들어가면서 체코 타자들의 타이밍을 완벽하게 뺏는데 성공.

2번 에스칼라를 상대로 초구 152㎞의 직구가 높게 제구되며 볼이 되자 2구째는 135㎞의 슬라이더로 스트라이크를 잡았다. 3구째 가운데 높은 152㎞의 직구에 에스칼라가 반응을 했으나 헛스윙. 그리고 152㎞의 하이패스트볼에 에스칼라가 배트를 내다가 멈췄지만 이미 반이상 돌아 삼진 선언.


"긴장이 더 잘 돼 좋았다." 1,3루 위기 153km 삼진 삭제. 국제…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 6회말 무실점으로 피칭한 정우주가 환영받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

"긴장이 더 잘 돼 좋았다." 1,3루 위기 153km 삼진 삭제. 국제…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 등판한 정우주가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/
정우주는 6회초 대거 4점을 뽑아 6-1로 앞선 6회말에도 등판해 3명의 타자를 상대로 3루수앞 땅볼과 삼진 2개로 쉽게 잡아내며 이닝을 마무리. 마지막 포스피실에겐 125㎞의 커브로 루킹 삼진을 잡아내면서 자신이 강속구만 가진 투수가 아니란걸 보여줬다.


이날 승리투수가 되며 한국팀의 MVP로 뽑힌 정우주는 "1차전에 이어 승리해 일본에 좋은 분위기로 갈 수 있어서 좋다. 형들 선배님들 컨디션이 올라온 것 같아서 일본에서도 좋은 결과를 가져올 수 있을 거 같다"라며 승리 소감을 말했다.

등판 당시 상황을 묻자 "시간적 여유가 없진 않았다. 풀 시간은 충분했다"면서 "그런 상황이 긴장이 잘 돼서 괜찮았던 것 같다"라고 했다. 정규리그 때도 중요한 상황에서 좋은 피칭을 한 비결을 묻자 "오는 기회를 잡고 싶다는 생각이 강했다"면서 "올해는 운이 좋았던 것 같다"라고 했다.

대표팀에 오면서 달라진 공인구와 피치클락에 대해선 역시 적응이 필요했다. "KBO리그 공인구보다는 미끄러워서 로진을 좀 더 칠했던 것 같다"고 말한 정우주는 "피치클락은 정규시즌보다 짧다 보니까 템포를 빨리 하려고 했고, 그러다 리듬을 찾아서 큰 무리는 없었다"라고 말했다.

평가전을 치른 체코는 내년 3월 5일 WBC 1라운드에서 만날 4개 팀 중 첫 상대팀이다. 정우주는 "체코타자들이 파워가 있어서 실투성 투구를 조심해야겠다고 생각했고, 체코만의 분위기에 쉽쓸리지 않게 우리만의 야구를 하면 좋은 결과를 가져올 수 있다고 생각한다"며 한국의 승리를 자신했다.
고척=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

2.

현아, 마카오 공연 중 실신 "아무 기억 안나 미안, 체력 더 키우겠다"[전문]

3.

김규리 "협박에 휴대폰 도청까지 당해→숨 쉬는 것조차 두려웠다"…블랙리스트 트라우마 고백

4.

"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

5.

현영, 0.02% 확률 뚫었다...'기적의 딸' 탄생 비화 "부모님 대판 싸워" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

4.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

5.

충격 폭로! "강인아, 고작 벤치에 만족하니?" 이강인 자존심 건드린 PSG…결과는 대성공→"LEE, 여름 이후 눈에 띄게 변했어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

'이강인 때문에' 파리 열광의 도가니! 매각 안하길 '천만다행'…"이젠 PSG가 이강인에 의존"→이젠 팀의 핵심

3.

눈물 닦고 심기 일전! 1.1억원 안 썼으면 준우승도 없었다…100%는 기본? 인상폭 벌써 기대된다

4.

'패무패패무패패승패무승패패패승패무패패무' 손흥민 무너지자 같이 무너진 토트넘 훗스퍼 스타디움...20경기 단 3승, 최악의 기록 행진

5.

충격 폭로! "강인아, 고작 벤치에 만족하니?" 이강인 자존심 건드린 PSG…결과는 대성공→"LEE, 여름 이후 눈에 띄게 변했어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.