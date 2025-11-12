"고민 끝에 신청했다" 대반전 FA 접수, 비운의 A등급 외야수 일단 만난다

기사입력 2025-11-12 09:41


"고민 끝에 신청했다" 대반전 FA 접수, 비운의 A등급 외야수 일단 만…
21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 NC와 KIA의 경기, NC 최원준과 김주원이 나란히 더그아웃에서 경기를 지켜보고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.21/

[스포츠조선 나유리 기자]깊은 고민 끝에 FA 권리를 행사한 외야수 최원준. 보상 선수가 걸림돌이 될 수밖에 없는 상황에서 원 소속팀 NC 다이노스는 어떤 입장을 가지고 있을까.

한국야구위원회(KBO)가 지난 8일 공시한 FA 승인 선수는 총 21명. 그중 FA 등급제 기준으로 'A등급'에 해당하는 선수는 6명이다. 서진용이 올해 FA 신청을 포기하면서, 김태훈, 최원준(NC), 강백호, 조상우, 박찬호, 최원준(두산)까지 6명이 A등급 자격으로 FA를 신청했고, 승인됐다.

사실 A등급 선수는 절대적으로 불리한 게 FA 시장 분위기다. 등급제 기준으로 A등급 FA 선수는, 타팀 이적시 2025년도 연봉의 200%와 보호 선수 20인 외 선수 1명을 보상 선수로 주거나 2025년도 연봉의 300%를 줘야 한다.

20인 보호 선수 명단은 굉장히 타이트하다. 영입하는 팀 입장에서는, 실질적으로 1군급 선수 1명을 내줘야 하기 때문에 감수해야 할 리스크가 상당히 크게 느껴진다.


"고민 끝에 신청했다" 대반전 FA 접수, 비운의 A등급 외야수 일단 만…
19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, NC 최원준이 타격을 하고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.19/
여기에 최원준은 지난해 전 소속팀 KIA 타이거즈에서 예비 FA 프리미엄을 받아 연봉이 4억원인 상태. 보상금만 최소 8억원에 1군급 보상 선수 1명을 내줘야 하기 때문에 영입하는 팀의 '플러스 알파'는 더욱 커진다.

올 시즌 도중 트레이드를 통해 KIA에서 NC로 이적한 최원준의 경우, 올 시즌 극도의 타격 부진을 겪었다. 시즌 최종 성적도 타율 2할2푼2리에 OPS 0.621이었던 만큼 그가 FA 재수를 선택하지 않을까 하는 예상이 지배적이었지만, 최원준은 신청을 택했다.

FA는 선수의 권리이기 때문에 신청 자체가 이해가 안되는것은 아니다. 하지만 지난해 이전까지 보여준 퍼포먼스와 비교했을때, 조금 더 몸값을 올린 후에 평가를 받지 않을까 하는 시선 역시 당연했다.

최원준 역시 정말 길고 깊은 고민 끝에 FA 신청을 한 것으로 알려졌다. A등급 선수라는 걸림돌이 있다는 것 역시 잘 알고 있지만, 일단 평가를 받아보겠다는 계산을 한 셈이다.


"고민 끝에 신청했다" 대반전 FA 접수, 비운의 A등급 외야수 일단 만…
21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 NC와 KIA의 경기, NC가 7대6으로 승리했다. 경기 종료 후 최원준이 KIA 선수단에 인사하고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.21/

현재 타팀에서 최원준을 영입 대상 최우선 순위로 둔 팀의 움직임은 크게 없는 상태. 하지만 대어급 선수들의 행선지가 정해진 후에, 추가 영입 의사가 있는 구단이라면 충분히 계산기를 두드려볼 수는 있다.

그렇다면 원 소속팀인 NC의 생각은 어떨까. NC는 이번 비시즌에도 굵직한 외부 FA를 영입할 계획은 없다. 사실상 유일한 내부 FA인 최원준과의 협상이 전부가 될 수도 있다.

NC는 아직 협상 테이블을 차리지는 않았지만, 조만간 최원준 측과 만나 서로의 입장을 알아볼 예정이다. 최원준 측이 어느정도 규모의 계약을 생각하고 있고, 어떤 부분들을 고려하고 있는지 이야기를 들어보겠다는 게 현재 시점의 구상이다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

2.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

3.

'90세' 신구, 심부전증 투병 중에도 환한 미소.."구순 잔치, 사랑합니다"

4.

오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일상 기록" ('오연수')

5.

아이비, '송승헌 동거설' 직접 밝혔다 "SNS에 올렸다 뉴스까지 났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

[단독] '홈런 공장장' 정경배 코치, 김태형 감독 손잡았다…'홈런 꼴찌' 롯데 타선 부활 이끈다

3.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 비판...토트넘, 또 공격수 찾아야 한다 "SON 공백 제대로 채우지 못했어"

5.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

[단독] '홈런 공장장' 정경배 코치, 김태형 감독 손잡았다…'홈런 꼴찌' 롯데 타선 부활 이끈다

3.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 비판...토트넘, 또 공격수 찾아야 한다 "SON 공백 제대로 채우지 못했어"

5.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.