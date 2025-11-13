'은퇴' 커쇼 친필 사인 유니폼이 나왔다고?…역시 류현진, 자선골프대회 …

|
[스포츠조선 이종서 기자] "앞으로도 스포츠를 통해 나눔의 가치를 실천하며 더 많은 이들에게 힘이 될 수 있도록 노력하겠다."
이번 자선골프대회는 류현진 이사장의 환영사를 시작으로 18홀 샷건 방식으로 본경기가 진행됐으며, 이어 열린 시상식과 자선경매에서는 류현진, 이정후, 추신수, 오상욱, 커쇼 등 국내외 스포츠 스타들의 사인 유니폼과 소장품이 출품돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다.
이날 경매 물품 중 클레이튼 커쇼의 친필 사인 유니폼이 최고 금액 2800만 원에 낙찰됐다. 2025시즌을 마지막으로 은퇴 선언을 한 클레이튼 커쇼에게 류현진이 직접 연락해 자선골프대회의 취지를 알리자 흔쾌히 경매 물품을 건넸으며, 실착 유니폼에 본인의 커리를 모두 친필로 작성해 가치를 더 높혔다.
경매를 통해 얻게 된 수익금은 전액 유소년 야구 꿈나무 육성과 희귀난치병 환아 지원을 위한 기금으로 사용될 예정이다.
류현진 이사장은 "바쁘신 와중에도 뜻깊은 자리에 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 여러분의 따뜻한 참여가 유소년 선수들에게는 꿈을 향한 용기를 심어주고, 희귀난치병 환아들에게는 희망이 되어 전해지길 바란다. 류현진재단은 앞으로도 스포츠를 통해 나눔의 가치를 실천하며 더 많은 이들에게 힘이 될 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다.
이수그룹 관계자는 "지난해에 이어 올해도 류현진재단과 함께 뜻깊은 자선골프대회를 열 수 있어 기쁘게 생각한다"며 "이수그룹은 이번 대회 후원뿐만 아니라 희귀질환 치료제 개발에 지속적으로 힘쓰고 있는 만큼, 환우들을 향한 꾸준한 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
이번 대회는 이수그룹을 비롯해 신한 프리미어, 덕시아나, 어뉴골프, 아누아, 왓어브레드, 야다, 엔픽스, 아이백유어파든, 캡슐베지터블스토어, 미니쉬, 캡라이너, 부국증권, 담은, 비엠스 인터내셔널, 트루템퍼 등 다수의 기업이 후원사로 참여했다.
자선골프대회는 28일 오후 9시 MBC스포츠플러스를 통해 녹화 중계 방송될 예정이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com