'장광 딸' 미자, 금수저라 MBC 왕따 당했는데 "집 망해 빚더미, 빨…

'장광 딸' 미자, 금수저라 MBC 왕따 당했는데 "집 망해 빚더미, 빨간 딱지 붙어" ('나래식')

기사입력 2025-11-13 08:23


[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 미자가 왕따 피해를 당했던 시절을 떠올리며 눈물을 보였다.

12일 유튜브 채널 '나래식'에서는 ''내 인생에 너는 최고야' 눈물주의, 미자 인생썰, 단칸방 나래바, 미자 구원 서사'라는 제목의 영상이 게재됐다.

MBC 개그우먼으로 활동했던 미자. 미자는 2022년 채널A '오은영의 금쪽상담소'에 출연해 MBC 개그우먼 시절 심한 왕따를 당했다고 고백했다. 배우 장광의 딸이라는 것이 알려지면서 빽으로 들어왔다는 오해가 생기며 왕따를 당했다고. 이후 심한 우울증에 3년간 집에만 칩거하고 극단적 선택까지 시도한 미자를 세상 밖으로 꺼내준 건 박나래였다. 미자는 박나래에 대해 "유일하게 손 잡아 준 은인"이라며 "3년 만에 세상 밖으로 나가 공연을 하게 됐다. 너무 무서웠는데 나래가 계속 말을 걸어줬다. 나래는 사람들이 저에 대해 안 좋게 이야기를 했을 때도 '나는 내가 본 것만 믿는다. 우리 언니 좋은 사람'이라고 해줬다"며 눈물을 쏟았다.

박나래는 이에 대해 "우리가 13년 지기인데 정확한 얘기를 들은 게 방송에서였다. 10년 동안 그 얘기를 안 한 거다"라고 말했고 미자는 "내 얘기를 원래 안 하기도 하고 인간관계 때문에 힘들었는데 그런 얘기를 하는 게 서로 아는 분야일수도 있어서 그때도 되게 친했지만 한번도 (얘기) 한 적은 없다"고 털어놨다.


박나래는 미자를 '나래바'로 계속 불러내며 사람들과 인사를 시켜줬다고. 특히 작은 단칸방에 살던 시절이라 초대 받은 사람들이 자리가 없어 세탁기에 앉아있을 정도였다. 미자는 "내가 기억에 남는 건 저렇게 계산을 안 하는 사람이 있나? 이게 제일 기억에 남는다. 드립걸즈(공연) 할 때는 지금처럼 잘 될 때 아니고 어렵지 않았냐"고 말했고 박나래는 "나도 거의 7년 차인데 앞이 없고 답답했다. 언니는 어떻게 생각할지 모르겠지만 내 나름대로는 내가 계속 할 수 있을까 싶었다. 난 언젠가 잘 되겠지만 29살이니까 뭘 해야 되지 싶었다"고 당시 속마음을 털어놨다.

미자는 "그런 생각을 했냐"고 놀라며 "나는 너랑 도연이를 보면 그때 약간 둘이 코너하던 게 기억났다. 사람들이 이름은 몰라도 얼굴을 알아서 부러웠다. 근데 집에 가니까 되게 어려운 거다. 누구보다 정말 어려운 상황이었다"고 밝혔다.

이에 박나래는 "서로 부러워했던 거 같다. 언니는 어머님, 아버님이 너무 유명한 배우니까 너무 잘 살고 부모님한테 도움도 받을 수 있고. 나중에 보니까 그런 건 아니었지만"이라고 밝혔고 미자는 "빚더미였다"고 맞장구쳤다.

박나래는 "서로 사정을 모르고 서로 부러워했다. 내가 아무것도 모르고 부러워했다"고 털어놨고 미자는 "나 MBC 때 별명이 온실 속의 화초였다. 아버지도 배우시고 좋은 대학 나왔으니까 그렇게 생각해서 선배님들도 그렇게 불렀다. 우리 집이 그때 완전 망해서 빚더미에 쫓겨서 이사 가고 빨간 딱지 붙고 이런 상태였다. 그렇게 10년 가까이 보낸 상태였다. 어쨌든 나래네 갔는데 그런 상황에서도 네가 끊임없이 사람들한테 베풀더라. 너무 생생한 기억들이 많다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

