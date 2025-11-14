"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문…

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 11회초 무사 만루. 밀어내기 볼넷을 얻어낸 KIA 박찬호. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.27/

[스포츠조선 나유리 기자]롯데 자이언츠가 사실상 FA 시장에서 물러났다. 올해도 특별한 외부 영입은 없을 것으로 보인다.

FA '최대어'로 꼽혔던 박찬호의 행선지가 어느정도 유력해졌다. 최종 KT 위즈와 두산 베어스의 2파전에서, 두산이 앞서가면서 어느정도 윤곽이 드러났다.

FA 시장이 열리기 전부터 박찬호 영입에 롯데가 적극적으로 나선다는 이야기가 들려왔다. 롯데는 유격수 보강이 필요한 상황. 외부 영입으로 센터 라인을 강화한다면, 박찬호 영입이 최적의 선택이 될 수 있다. 실제 타 구단 고위 관계자도 "롯데가 상당히 적극적이다. 공격적으로 나설 것 같다"고 견제를 하기도 했다.

하지만 실제 롯데는 박찬호 측에 오퍼 자체도 하지 않은 것으로 확인됐다. 한 야구계 관계자는 "롯데는 박찬호 영입 경쟁에서 밀린 것이 아니라, 계약 제안조차 하지 않았다"고 귀띔했다. 박찬호 측도 롯데로부터 제안을 전혀 받지 못했는데, 롯데를 포함한 3파전, 4파전 이야기가 나오니 당혹스러워했다는 후문이다.


19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, LG가 5대2로 승리했다. 9연패에 빠진 롯데 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/
롯데는 이번 FA 시장에서 완전 철수할 것으로 보인다. 애초에 뛰어들지 않았으니 철수라는 표현도 맞지 않을 수 있다. 박찬호 뿐만 아니라 김현수, 이영하, 김범수 등 롯데가 영입을 노려볼만 한 외부 FA 선수들이 있었고, 실제 이들에게 관심이 있다는 소문이 파다했다. 그러나 현실이 될 가능성은 거의 '0'에 가깝다. 또다른 대안으로 떠오른 '대어' 강백호 역시 영입 확률이 없어 보인다.

현장에서는 강력한 요청이 있었다. 일본 미야자키 마무리캠프에서 훈련을 지위하던 김태형 감독은 여러 차례 전력 보강에 대한 이야기를 했고, 실제로 그 부분에 대한 공감대도 있었지만 구단 측의 움직임은 없었다.

결국 굵직한 FA 영입은 모기업의 의지가 크게 작용한다. 전력 보강이 필요한 상황임에도 출혈이 큰 투자는 하지 않겠다는 의지로도 읽힌다.

올해 전반기 2위를 달리다가 후반기 주전 선수들의 체력 하락이 겹치며 7위로 정규 시즌을 마감한 롯데는 2018시즌부터 8년 연속 가을야구 진출에 실패했다. 정규 시즌을 3위로 마쳤던 2017시즌 이후 한번도 5강 이내에 진입하지 못했다.


10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 롯데 김태형 감독이 생각에 잠겨 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.10/

한때는 안치홍, 유강남, 노진혁, 한현희 등 외부 FA 선수들을 비싼 가격에 영입하면서 FA 시장의 '큰 손'으로 불렸지만, 이제는 다 옛말이 됐다.

2023시즌을 앞두고 유강남과 4년 80억, 한현희와 3+1년 40억, 노진혁과 4년 50억 계약을 체결했던 롯데는 2024시즌을 앞두고 내부 FA였던 전준우와 4년 47억원, 2025시즌을 앞두고 김원중과 4년 54억원, 구승민과 2+2년 21억원에 계약하는 등 주요 선수들의 내부 잔류에만 치중하는 모습이다.

이번 겨울에는 내부 FA도 베테랑 불펜 투수 김상수 한명 뿐이고, 외부 영입은 이뤄지지 않을 전망이다. 팬들은 전력 보강에 대한 깊은 갈증을 느끼고 있지만, 현실은 '큰손'이 아닌 '빈손'이다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

