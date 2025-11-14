"아버지 닮아서 해결사" 레전드 타자 아들도 뛴다, 광주 수창초 2연속 …

|
[스포츠조선 나유리 기자]"작년에 형들이 해낸 우승, 올해는 동생들이 도전합니다."
'야구 명문' 광주 수창초등학교가 사상 첫 초등학교 야구부 학생들과 리틀야구 소속 학생들이 맞붙는 대회인 '이승엽 파운데이션 인비테이셔널' 2회 연속 우승에 도전한다. 올해 열리는 제 2회 '이승엽 파운데이션 인비테이셔널'은 11월 28일부터 30일까지 대구 강변 학생 야구장에서 개최된다.
사상 최다 1000만 관중을 2년 연속 돌파한 KBO리그의 인기는, 야구 꿈나무 육성에도 큰 도움이 되고 있다. 류창희 감독은 "야구부 입단 문의가 이전보다 훨씬 많아졌다. 야구 붐이 일면서 관심이 더욱 많아지신 것 같다. 저희도 지금 야구부가 42명 정도인데, 오겠다는 선수를 다 받았다면 60~70명 이상이 됐을 것"이라며 웃었다.
올해도 수창초의 목표는 '이승엽 인비테이셔널' 우승이다. 류창희 감독은 "올해 또다른 대회에서도 '에이스' 투수가 빠진 상태에서 우승했다. 단기전이니까 분위기로 이겨보겠다. 작년보다 선수들 실력이 많이 늘었고, 올해도 무조건 우승이 목표"라고 강조했다.
이번 대회에 나설 수창초 6학년에는 '타자 에이스' 이황을 주목해볼 수 있다. KIA 타이거즈 이범호 감독의 아들인 이황은 올해 전국 대회 타점 공동 1위 타자로, 탄탄한 체격과 타격 재능이 돋보인다. 류 감독은 "아버지를 닮아서 주자가 없을 때보다 있을 때 더 잘친다"며 칭찬을 아끼지 않았다.
아직도 매일 아침 아빠와 영상 통화를 할 정도로 집에서는 부모님에게 애교도 부리는 귀여운 막내 아들이지만, 수창초 야구부에서는 든든한 핵심 타자다.
'이승엽 인비테이셔널'에는 자녀들의 의미있는 전국 대회 출전을 지켜보기 위해 학부모들의 응원 열기 역시 뜨거울 예정이다. 김윤미씨는 "작년에 형들이 우승했으니 올해도 이어서 했으면 좋겠다는 욕심이 모두들 있다. 아이들의 마음도 마찬가지다. 올해 마지막 대회인 '이승엽 인비테이셔널'에서 꼭 우승을 했으면 좋겠다"고 뜨거운 박수를 보냈다.
