"최대한의 제시를 했다" "생각지도 못한 팀이 오퍼" 이러다 둘 다 놓칠라. 차단장이 밝힌 FA 협상 과정은

기사입력 2025-11-15 07:40


"최대한의 제시를 했다" "생각지도 못한 팀이 오퍼" 이러다 둘 다 놓칠…
26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 경기 지켜보는 LG 차명석 단장. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/

"최대한의 제시를 했다" "생각지도 못한 팀이 오퍼" 이러다 둘 다 놓칠…
1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 차명석 단장, 염경엽 감독, 김인석 대표이사가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

"최대한의 제시를 했다" "생각지도 못한 팀이 오퍼" 이러다 둘 다 놓칠…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 우승을 차지한 LG 차명석 단장, 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

[스포츠조선 권인하 기자]"선수는 2년 이상을 원한다."

LG 트윈스 차명석 단장이 내부 FA 김현수 박해민에 대한 솔직한 협상 상황을 전했다. 차 단장은 14일 한 유튜브 채널에 출연해 많은 팬들이 궁금해 하는 베테랑 FA 김현수와 박해민과의 협상 과정을 말했다.

김현수는 4년전인 2021시즌이 끝난 뒤 LG와 4+2년 총액 115억원에 계약을 했으나 4년이 지난 현재 플러스 2년에 대한 옵션을 채우지 못해 다시 FA로 나오게 됐다. 시즌 중에 김현수 측에서 플러스 2년의 계약 조건 대로 하고 싶다는 뜻을 밝혔으나 LG 구단에서는 계약 조건대로 하자고 했다. 그러나 이후 김현수가 맹활약을 펼치며 한국시리즈 MVP까지 오르게 되면서 상황은 역전.

이제 LG가 플러스 2년의 계약 조건보다 더 좋은 조건을 제시하며 붙잡으려 노력 중.

차 단장은 "김현수측과 만나서 얘기를 했고, 우리 상황을 다 얘기했다. 7년 연속 포스트시즌에 올라가고 우승 두 번 하니까. 셀러리캡이 거의 찼다"면서 "샐러리캡을 넘지 않는 선에서 최대한 제시를 했다"라고 말했다. 그러면서 "다른 팀에서 얼마나 많은 오퍼를 해서 데려갈지는 모르겠지만 우리는 마지막까지 찰 수 있는 금액을 제시했다"라며 김현수를 잡기 위해 팀에서 부를 수 있는 최대한의 액수를 불렀다고 말했다.


"최대한의 제시를 했다" "생각지도 못한 팀이 오퍼" 이러다 둘 다 놓칠…
1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 차명석 단장, 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

"최대한의 제시를 했다" "생각지도 못한 팀이 오퍼" 이러다 둘 다 놓칠…
1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 2026 KBO 신인 드래프트에서 LG에 지명받은 신인 선수들이 차명석 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

"최대한의 제시를 했다" "생각지도 못한 팀이 오퍼" 이러다 둘 다 놓칠…
20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기. LG 차명석 단장이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.20/
박해민 역시 타 팀의 오퍼를 받았다고. 역시 경쟁을 해야하고 그러면 몸값이 올라갈 가능성이 있다.

차 단장은 "박해민 선수의 경우는 타팀의 오퍼가 있다고 들었다. 그런데 생각지도 못한 팀이 오퍼를 했다고 하더라. 얘기가 도는 그 팀은 아니다"라면서 그동안 박해민에게 영입제의를 할만한, 중견수쪽이 약했던 팀들이 아니라고 했다.

차 단장의 마음은 둘 다 잡는 것. 혹시나 1명을 놓치게 되면 다른 1명이라도 잡아야 하는 상황이다. 차 단장은 "둘 중 한명을 놓치면 자금에 여유가 생기니까 계약 안한 선수는 반사 이익을 얻을 수도 있다"라고 했다.


한편 2년 동안 메이저리그에 도전했으나 실패했던 고우석의 LG 컴백 가능성에 대해선 아닐 가능성이 높다고 봤다. 차 단장은 "아직은 (돌아올)마음이 없는 것 같더라"면서 "그의 사를 존중한다. 언제든 돌아와도 좋은데 본인이 꿈을 위해 도전한다는데 어떻게 막겠나"라며 고우석이 내년에 LG에서 뛸 가능성을 낮게 봤다.

우승에 큰 역할을 했던 김현수와 박해민의 2026년 입을 유니폼은 어떤 팀의 것일까. 차 단장의 바람대로 스트라이프 유니폼이 그대로 지급될까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 가짜 같다고" ('인영인영')

2.

박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' ('나혼산')

3.

유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비서진')

4.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

5.

‘김연아♥’ 고우림, 아기 향해 미소남발…이정현 “빨리 낳으세요”

스포츠 많이본뉴스
1.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

2.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

3.

[현장이슈]"5분 뛰라고 한국 부른건가" 태극마크 2개월차 카스트로프의 현 스코어는 '벤치', 손흥민처럼 시간이 필요해

4.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

5.

2006년 4강의 기적, 분위기가 난다. 대표팀 단골 류지현이 느낀 22.1세의 NEW 대표팀. 밝기만 한게 아니다

스포츠 많이본뉴스
1.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

2.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

3.

[현장이슈]"5분 뛰라고 한국 부른건가" 태극마크 2개월차 카스트로프의 현 스코어는 '벤치', 손흥민처럼 시간이 필요해

4.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

5.

2006년 4강의 기적, 분위기가 난다. 대표팀 단골 류지현이 느낀 22.1세의 NEW 대표팀. 밝기만 한게 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.