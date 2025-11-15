유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비서진')

기사입력 2025-11-15 00:02


유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비…

[스포츠조선 조윤선 기자] 유노윤호가 돌발 상황에 무대를 이탈했다.

14일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진' (이하 '비서진')에는 여섯 번째 'my스타' 유노윤호를 위해 수발에 나선 이서진과 김광규의 고군분투 현장이 그려졌다.

이날 이서진과 김광규는 유노윤호의 컴백 무대를 위해 음악 방송 현장을 찾았다. 유노윤호는 무대에 오르기 직전 안무팀과 함께 "우리가 왜 동방신기인지 왜 내가 유노윤호인지 확실히 무대에서 보여주자"며 파이팅을 외쳤다.

이를 보고 어리둥절해하던 이서진은 이내 김광규와 함께 "우리가 왜 비서진인지 내가 왜 김광규인지 보여주자"며 손을 모아 웃음을 자아냈다.

이서진은 제작진과의 인터뷰에서 "그 멘트가 제일 기억에 남는다. 기발하다고 생각했다. 너무 재밌어서 내가 웬만하면 그런 거 안 하는데 광규 형한테 한번 해보자고 한 거다"라고 밝혔다.


유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비…
한편 유노윤호는 무대에서 열정적으로 춤을 추던 중 마이크가 빠지고, 미끄러운 부츠 때문에 삐끗하는 등 돌발 상황을 겪었다.

결국 무대는 중단됐고, 유노윤호는 무대를 이탈했다. 스태프들은 급하게 마이크를 테이프로 고정하며 분주히 움직였고, 이를 지켜보던 이서진은 리허설 때부터 신경 쓰였던 부츠 문제를 바로 확인하고 "테이프를 붙이자"고 제안하며 앞장서 수습에 나섰다.

유노윤호는 "감동 받았던 포인트가 사실 내가 무대 중에 미끄러졌다. 근데 그 포인트를 아무도 못 찾았을 때 서진 님이 딱 찾고 바로 '테이프 붙이자'고 하는데 그 모습이 너무 프로페셔널했다. 아티스트를 생각하는 마음이 느껴졌다. 서진 님이 일을 잘한다기보다 아티스트를 위하는 사람이라는 게 느껴져서 내 매니저라고 생각했다"며 감동했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손호준, 절친 유노윤호와 불화 폭로 "엄청 큰 사건으로 연락 안 해" ('비서진')

2.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

3.

조현아, 눈썹 보톡스 맞고 '기괴한 표정' 얼굴 굳었다...치명적 부작용 "다신 안맞아"

4.

'이규혁♥' 손담비, 7개월 딸 '두상 교정 헬멧' 공개…"귀여움이 다 했다"

5.

'110억 자가' 최화정, 65세에 결혼정보회사 방문..."돈 많은 게 1순위"

연예 많이본뉴스
1.

손호준, 절친 유노윤호와 불화 폭로 "엄청 큰 사건으로 연락 안 해" ('비서진')

2.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

3.

조현아, 눈썹 보톡스 맞고 '기괴한 표정' 얼굴 굳었다...치명적 부작용 "다신 안맞아"

4.

'이규혁♥' 손담비, 7개월 딸 '두상 교정 헬멧' 공개…"귀여움이 다 했다"

5.

'110억 자가' 최화정, 65세에 결혼정보회사 방문..."돈 많은 게 1순위"

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

2.

두산 박찬호 오피셜, 안 뜨나 못 뜨나

3.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

4.

'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월..."SON 이탈, 계약 문제 영향"

5.

홍명보호 경사! 韓 역사상 최초 월드컵 2포트, 거의 다 왔다...23위 에콰도르, 캐나다와 0-0 무 '볼리비아-가나전 충격패 절대 금물'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.