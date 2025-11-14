[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

최종수정 2025-11-14 21:57

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 이재성과 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[대전=스포츠조선 박상경 윤진만 김가을 기자] '승리'에 초점을 맞춘 플랜A 회귀, 결과는 성공이었다.

홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 볼리비아와의 친선경기를 승리로 장식했다. 한국은 14일 대전월드컵경기장에서 가진 볼리비아전에서 2대0으로 이겼다. 후반 11분 손흥민이 예술적으로 감아찬 오른발 프리킥골이 결승포가 됐고, 후반 42분 조규성(미트윌란)이 쐐기포를 터뜨렸다. 2026 북중미월드컵 본선 조추첨식을 앞두고 마지막으로 펼쳐지는 A매치 2연전에서 한국은 볼리비아를 상대로 승리를 거두면서 포트2 진입 희망을 이어갔다.

7월 동아시안컵과 9~10월 A매치에서 변형 스리백을 실험했던 홍명보 감독은 볼리비아전에서 '플랜A'인 4-2-3-1 카드를 꺼내들었다. 홍명보 감독은 손흥민(LA FC)을 원톱으로 세우고 이강인(파리 생제르맹)과 황희찬(울버햄턴)에게 좌우 측면 공격을 맡겼다. 중원에는 이재성(마인츠), 김진규(전북 현대), 원두재(코르 파칸)이 배치됐고, 포백 라인에는 김민재(바이에른 뮌헨), 김태현(가시마 앤틀러스), 이명재, 김문환(이상 대전 하나시티즌)이 포진했다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 자리 잡았다.


[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 홍명보 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. A매치 100경기 출장 기록을 달성한 이재성이 아버지에게 기념 유니폼 액자를 전달받고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 이재성이 헤더슛을 시도하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
경기 초반 한국은 좌우 측면을 넓게 활용하며 볼리비아 수비진의 빈틈을 찾는 데 주력했다. 측면에서 원톱 손흥민에게 이어진 뒷공간 패스를 통해 기회를 창출하고자 했다. 하지만 세밀함에서 아쉬움을 드러냈다.

전반 첫 찬스는 세트피스 상황에서 나왔다. 전반 11분 왼쪽 측면에서 얻은 코너킥 찬스에서 손흥민이 높고 길게 휘어찬 크로스를 이재성이 문전 오른쪽으로 돌아 들어가 다이빙 헤더로 연결했다. 볼리비아 골키퍼가 골문 안에서 손을 뻗으며 골라인 앞에서 가까스로 걷어내면서 한국의 첫 득점 기회가 아쉽게 무산됐다.

위기도 있었다. 전반 15분 원두재의 패스 미스로 전개된 볼리비아의 역습 상황에서 페널티에어리어 왼쪽 측면까지 돌파를 허용, 크로스와 유효슈팅까지 연결되는 장면이 나왔다. 김승규의 선방으로 실점을 막을 수 있었다.


[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 김진규가 돌파를 시도하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 이강인이 공을 다투고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 파울을 범한 이강인이 경고를 받고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
두 번째 찬스도 세트피스였다. 전반 25분 왼쪽 코너킥 상황에서 손흥민-이재성-손흥민으로 연결된 패스가 볼리비아 수비진에 차단됐으나, 루즈볼을 이강인이 문전 정면에서 강력한 왼발슛으로 연결했다. 하지만 이번에도 볼리비아 골키퍼 선방에 막혀 선제골은 무산됐다. 이어진 볼리비아 역습 상황에서 김태현의 실수를 틈탄 볼리비아의 슈팅이 이어졌지만, 김승규 정면으로 안기면서 가슴을 쓸어 내릴 수 있었다.

이후에도 한국은 왼쪽 측면에서 공격 실마리를 풀어갔다. 하지만 전반 막판에 접어들면서 빌드업에 어려움을 겪으며 볼리비아 쪽으로 주도권이 넘어가기 시작했다. 볼리비아는 페르난도 나바(오리엔테 페트롤레로)가 잇따라 유효슈팅을 시도하면서 한국 골문을 위협했지만, 슈팅이 정면으로 가면서 득점에는 실패했다. 양팀이 0-0으로 맞서며 전반전이 마무리 됐다.


선수 교체 없이 시작된 후반전. 후반 1분 볼리비아 수비진 실수로 손흥민이 문전 오른쪽에서 골키퍼와 맞서는 찬스가 만들어졌다. 그러나 손흥민은 슛 대신 황희찬에 패스를 선택했고, 오프사이드 판정이 이어졌다.

다시 한 번 찾아온 세트피스 찬스. 후반 11분 황희찬이 아크 왼쪽 부근에서 얻어낸 프리킥을 키커로 나선 손흥민이 오른발로 감아찼고, 볼리비아 골문 니어 포스트 구석으로 빨려 들어가면서 결국 선제골이 나왔다. 1-0.

홍 감독은 후반 15분 이재성을 빼고 배준호(스토크시티)를 투입하며 변화를 모색했다. 이날 센추리클럽에 가입(A매치 100경기 출전)한 이재성은 관중들의 기립박수 속에 그라운드를 빠져 나왔다.


[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 이재성이 교체아웃되며 홍명보 감독이 격려를 받고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
홍 감독은 교체 투입한 배준호를 중앙 공격형 미드필더로 활용하는 실험과 함께 추가골에 포커스를 맞췄다. 선제골 득점 후 압박이 살아나기 시작했고, 볼리비아의 미스가 이어지면서 한국 쪽으로 분위기가 기울었다. 후반 25분엔 수비 실수로 나바에게 아크 왼쪽에서 왼발슛 찬스를 허용했으나, 김승규의 선방으로 실점을 막을 수 있었다.

실험은 계속됐다. 후반 30분 손흥민, 황희찬, 이명재가 빠지고 조규성(미트윌란), 엄지성(스완지시티), 이태석(오스트리아 빈)이 그라운드를 밟았다.


[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 교체투입되며 황희찬과 하이파이브를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
후반 막판이 되면서 한국은 주도권을 유지하면서 안정적인 수비 속에 마무리 수순으로 돌입했다. 홍 감독은 후반 40분 김진규와 이강인이 빠지고 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 양민혁(포츠머스)을 투입하면서 다시금 변화를 꾀했다. 한국은 후반 42분 오른쪽 측면에서 김문환이 올려준 낮은 크로스를 조규성이 문전 정면에서 수비수를 등진 채 받았고, 마크를 떨쳐내고 득점을 성공시키며 2골차 승리로 경기를 마무리 했다.

볼리비아전에서 승리를 챙긴 한국은 장소를 서울로 옮겨 오는 18일 서울월드컵경기장에서 가나와 친선경기를 치른다.


대전=박상경, 윤진만, 김가을 기자

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

2.

"충격" 김범수, 발성장애 최초 고백..."노래가 안돼, 살·뼈 떨어진 느낌" (위라클)

3.

28기 광수♥정희, 재혼에 입 열었다.."평생 반려자로 생각"

4.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

5.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장라인업]'손흥민 선봉-이강인 2선-조규성 벤치' 포백 돌아온 홍명보호, 볼리비아전 선발 발표

3.

KBL 사상 첫 드래프트 '1순위 형제' 탄생, 문유현 '이변 없이' 정관장 합류…강을준→강동희 감독 아들도 선발(종합)

4.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

5.

[현장이슈]"메시 제친 MLS 올해의 골 재림!" 해결사 손흥민, 또또 환상 득점…볼리비아에 1-0 리드 中

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장라인업]'손흥민 선봉-이강인 2선-조규성 벤치' 포백 돌아온 홍명보호, 볼리비아전 선발 발표

3.

KBL 사상 첫 드래프트 '1순위 형제' 탄생, 문유현 '이변 없이' 정관장 합류…강을준→강동희 감독 아들도 선발(종합)

4.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

5.

[현장이슈]"메시 제친 MLS 올해의 골 재림!" 해결사 손흥민, 또또 환상 득점…볼리비아에 1-0 리드 中

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.