[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2…

[대전=스포츠조선 박상경 윤진만 김가을 기자] '승리'에 초점을 맞춘 플랜A 회귀, 결과는 성공이었다.
전반 첫 찬스는 세트피스 상황에서 나왔다. 전반 11분 왼쪽 측면에서 얻은 코너킥 찬스에서 손흥민이 높고 길게 휘어찬 크로스를 이재성이 문전 오른쪽으로 돌아 들어가 다이빙 헤더로 연결했다. 볼리비아 골키퍼가 골문 안에서 손을 뻗으며 골라인 앞에서 가까스로 걷어내면서 한국의 첫 득점 기회가 아쉽게 무산됐다.
이후에도 한국은 왼쪽 측면에서 공격 실마리를 풀어갔다. 하지만 전반 막판에 접어들면서 빌드업에 어려움을 겪으며 볼리비아 쪽으로 주도권이 넘어가기 시작했다. 볼리비아는 페르난도 나바(오리엔테 페트롤레로)가 잇따라 유효슈팅을 시도하면서 한국 골문을 위협했지만, 슈팅이 정면으로 가면서 득점에는 실패했다. 양팀이 0-0으로 맞서며 전반전이 마무리 됐다.
선수 교체 없이 시작된 후반전. 후반 1분 볼리비아 수비진 실수로 손흥민이 문전 오른쪽에서 골키퍼와 맞서는 찬스가 만들어졌다. 그러나 손흥민은 슛 대신 황희찬에 패스를 선택했고, 오프사이드 판정이 이어졌다.
다시 한 번 찾아온 세트피스 찬스. 후반 11분 황희찬이 아크 왼쪽 부근에서 얻어낸 프리킥을 키커로 나선 손흥민이 오른발로 감아찼고, 볼리비아 골문 니어 포스트 구석으로 빨려 들어가면서 결국 선제골이 나왔다. 1-0.
홍 감독은 후반 15분 이재성을 빼고 배준호(스토크시티)를 투입하며 변화를 모색했다. 이날 센추리클럽에 가입(A매치 100경기 출전)한 이재성은 관중들의 기립박수 속에 그라운드를 빠져 나왔다.
실험은 계속됐다. 후반 30분 손흥민, 황희찬, 이명재가 빠지고 조규성(미트윌란), 엄지성(스완지시티), 이태석(오스트리아 빈)이 그라운드를 밟았다.
볼리비아전에서 승리를 챙긴 한국은 장소를 서울로 옮겨 오는 18일 서울월드컵경기장에서 가나와 친선경기를 치른다.
대전=박상경, 윤진만, 김가을 기자