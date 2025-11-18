MLB도 오타니의 트로피를 세기 시작했다, WS 우승 2개-MVP 4개-SS 4개 도대체 몇개야?

MLB도 오타니의 트로피를 세기 시작했다, WS 우승 2개-MVP 4개-…
사진=MLB 공식 X 계정

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 사무국(MLB)도 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 도대체 몇 개의 트로피를 받아갔는지 관심을 표하고 나섰다.

MLB는 18일(한국시각) 공식 SNS 계정에 오타니가 반려견 데코이를 어깨에 올려놓고 자신이 수상한 트로피를 모아놓은 케이스를 바라보는 모습을 형상화한 그래픽을 게재하며 '오타니 쇼헤이가 트로피 수집관에 몇 개의 트로피를 더 얹어놓았다'고 적었다.

월드시리즈 우승 후 오타니는 지난 14일 자신의 생애 4번째이자 3년 연속 MVP에 등극한 것을 비롯해 실버슬러거, 올-MLB 팀 지명타자, 에드가 마르티네스상 등을 추가하며 해당 케이스를 더욱 풍성하게 만들었다.

그래픽에서 MVP 상패 4개와 실버슬러거 배트 4개, 월드시리즈 우승 트로피 2개 등이 표현돼 있었다.


MLB도 오타니의 트로피를 세기 시작했다, WS 우승 2개-MVP 4개-…
오타니 쇼헤이. AP연합뉴스
그렇다면 오타니는 메이저리그 데뷔 후 도대체 몇 개의 트로피를 들어 올렸을까. 개인 시상만 따져봤더니 총 28개를 수상한 것으로 나타난다.

올해의 신인(2018년)을 시작으로 MVP 4회(2021, 2023~2025년), 에드가 마르티네스상 5회(2021~2025년), 행크 애런상 3회(2023~2025년), 실버슬러거 4회(2021, 2023~2025년), 올-MLB 팀 8회(선발투수로 퍼스트팀 2회, 세컨드 팀 1회, 지명타자로 퍼스트팀 4회, 세건드팀 1회), 스포팅뉴스 올해의 선수 2회(2021, 2024년) 등이 오타니가 받은 훈장 이력이다.

여기에 2021년 투타 겸업을 통해 메이저리그에 새 지평을 연 공로로 '커미셔너 공로상(Commissioner's Historic Achievement Award)'을 수상했으니, 이 상을 포함하면 28개의 트로피를 가져간 셈이다. 한 시즌을 결산하는 시상 무대에만 28번 올랐다고 보면 된다.

메이저리그 10시즌을 채우기도 전 역사상 가장 위대한 선수로 평가받고 있으니 지금 당장 명예의 전당(Hall Of Fame) 투표를 해도 100% 득표가 가능하다고 봐야 한다.


그는 올해도 만장일치 의견으로 생애 4번째이자 3년 연속 MVP가 됐다. 역대 최다 MVP 부문서 배리 본즈(7회)에 이어 단독 2위로 올라섰다. 본즈가 스테로이드의 힘을 빌어 2001~2004년, 4년 연속 차지했다는 점을 감안하면 오타니의 4회 수상은 더욱 빛이 난다.

10년 7억달러에 FA 계약을 맺고 다저스로 이적한 뒤로 월드시리즈 우승도 두 차례 경험했다.


MLB도 오타니의 트로피를 세기 시작했다, WS 우승 2개-MVP 4개-…
월드시리즈 우승 세리머니서 소감을 밝히고 있는 오타니. Imagn Images연합뉴스
오타니가 투타 겸업을 본격화한 2021년 이후 5년 동안 이룬 역사적 첫 성취는 열거하기도 버겁다. 2021년 40홈런-150탈삼진, 2022년 규정타석과 규정이닝 동시 달성, 2023년 40홈런-10승-150탈삼진, 2024년 50홈런-50도루, 2025년 50홈런-50탈삼진 등이 대표적이다.

지난달 밀워키 브루어스와의 디비전시리즈 4차전에서는 리드오프 투수로 출전해 3홈런과 10탈삼진을 올리는 기염을 토했다. 메이저리그 역사상 정규시즌을 포함해 첫 기록이다. 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전에서는 4타수 4안타(2홈런, 2루타 2개), 5볼넷(고의4구 4개 포함)으로 포스트시즌 역사상 전무후무한 9출루 기록을 세우기도 했다. 그가 가는 길은 곧 역사의 흔적으로 남는다.

오타니처럼 독보적인 존재감으로 한 시대를 풍미한 메이저리거는 사실 베이브 루스 밖에 없다.

앤드류 프리드먼 사장은 "야구장에서 오타니가 할 수 있는 게 뭔지 이해한다는 건 인간의 두뇌로는 한계가 있다. 얼마나 특별하고 얼마나 독특한지 이해할 수 없다"고 했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

