'어린왕자 효과?' 마운드 진짜 단단해졌다…두산, '준우승' 한화 상대 …

|
[미야자키(일본)=스포츠조선 이종서 기자] 두산 베어스가 마운드의 힘을 앞세워 승리를 잡았다.
한화는 이원석(중견수)-권광민(좌익수)-황영묵(2루수)-이진영(지명타자)-김태연(3루수)-유민(우익수)-최원준(1루수)-허인서(포수)-이도윤(유격수)이 선발 출전했다.
두산은 3회말 선취점을 냈다. 주양준이 3루수 실책으로 출루한 가운데 이유찬의 적시 3루타가 나왔다. 이어 전다민의 적시타로 2-0으로 리드를 잡았다.
두산은 7회말 선두타자 김주오가 뜬공으로 돌아선 가운데 류현준과 김민석의 연속 안타를 치면서 득점 찬스를 만들었다. 오명진이 뜬공으로 돌아섰지만, 박지훈의 볼넷으로 2사 만루를 만들었다. 임종성의 2타점 적시타가 터지면서 4-2로 달아났고, 이 안타는 이날 경기 결승타가 됐다.
두산의 마운드가 힘을 냈다. 선발 이주엽이 3이닝 무실점으로 호투를 펼친 가운데 이교훈(1이닝 무실점)-김유성(1이닝 2실점 비자책)-김명신(1이닝 무실점)-이병헌(1이닝 무실점)-김정우(1이닝 무실점)-서준오(1이닝 무실점)가 차례로 등판했다.
한화는 선발투수 황준서가 3이닝 2실점(비자책)을 기록한 가운데 박재규(1이닝 무실점)-정민규(1이닝 무실점)-원종혁(1이닝 2실점)-이상규(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.
미야자키(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com