'20억 투자' KIA, 모두 실패로 끝날 줄이야…80억 박찬호는 결별, FA 전략 더 중요해졌다
|임기영(왼쪽)과 서건창. 스포츠조선DB
[스포츠조선 김민경 기자] 냉정히 FA 투자 실패다. KIA 타이거즈는 서건창과 임기영을 정리하면서 실패를 인정했다.
KIA는 지난겨울 내부 FA 서건창과 임기영을 잔류시켰다. 서건창은 1+1년 5억원, 임기영은 3년 15억원에 계약했다. 엄청난 손실이 따르는 대형 계약은 아니었지만, 어쨌든 구단은 돈을 썼다. 팀의 필수 전력으로 활용하겠다는 뜻이다.
하지만 서건창과 임기영은 올해 사실상 전력 외 선수였다. 서건창은 1군 10경기 출전에 그쳤고, 지난 4월 중순 2군행을 통보받은 뒤로 단 한번도 1군에 합류하지 못했다. 2군에서 경기를 뛰며 시간을 보내던 서건창은 정규시즌을 마친 직후 방출됐다.
KIA가 서건창 계약에서 손해를 본 금액은 5억에 미치지 못한다. 계약금 1억원과 올해 연봉 1억2000만원을 더해 2억2000만원을 지급했다. 옵션 1억6000만원을 따낼 조건을 충족할 수가 없었고, 남은 연봉 1억2000만원도 자연히 사라졌다. 그래도 2억원 이상 투자한 선수를 1군에서 10경기밖에 활용하지 못했으니 불필요한 지출이었다.
임기영은 구단과 선수 모두 올해 부활에 사활을 걸고 있었다. 임기영은 올 시즌을 앞두고 미국에 있는 야구 트레이닝 센터를 찾아 투구 능력을 향상하고자 애를 썼다.
|25일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 한국시리즈 3차전, 2회초 1사 1,2루 KIA 서건창이 병살로 물러나며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.10.25/
그러나 임기영은 올해 1군 10경기에서 1승1패, 9이닝, 평균자책점 13.00에 그쳤다. 퓨처스리그 성적은 40경기, 4승, 4세이브, 2홀드, 63⅓이닝, 평균자책점 4.26. 1군에서 기회를 주기는 부족한 성적이었고, 결국 7월 이후에는 1군에 오지 못했다.
|23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 임기영이 숨을 고르고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.23/
KIA 구단은 19일 열린 2차 드래프트를 앞두고 임기영은 35인 보호 선수 명단에서 제외했다. 보호선수 명단에서 제외하는 것은 곧 전력 외로 분류했다는 뜻이다. 다른 구단에서 지명하지 않았다면 KIA에 그대로 남았겠지만, 임기영의 잔여 연봉 6억원을 보전하면서 데려갈 팀은 데려가라고 내놓은 것이다.
임기영은 삼성 라이온즈의 선택을 받았다. 3라운드에 지명해 KIA는 양도금 2억원을 받는다. 삼성은 양도금 2억원에 연봉 6억원을 더해 사실상 8억원에 임기영을 영입하는 셈이 됐다.
KIA는 올겨울에도 내부 FA 단속에 여념이 없다. 최대어 유격수 박찬호 잔류는 일단 실패. 두산 베어스가 4년 80억원에 박찬호를 데려갔다.
남은 내부 FA는 양현종, 최형우, 조상우, 이준영, 한승택 등 5명이다. 모두 협상 과정에 있다. KIA는 2년 연속 스토브리그 투자가 실패로 귀결되지 않기 위해 더 조심스럽게 지갑을 열 것으로 예상된다.
|25일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 롯데-KIA전을 앞두고 KIA의 정규리그 우승 트로피 수여식이 열렸다. 이범호 감독, 심재학 단장, 최준영 대표이사, 나성범(왼쪽부터)이 트로피를 들고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.9.25/
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com
