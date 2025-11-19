'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 (…

오늘(19일, 수) 저녁 8시에 방송되는 tvN STORY 영자와 세리의 '남겨서 뭐하게' 18회에서는 이태곤과 '중식대가' 여경래 셰프의 특급 대접 한상이 펼쳐지는 가운데, 베일에 싸인 이태곤의 맛선자가 등장해 MC 이영자와의 심상치 않은 인연을 공개한다.
강원도 정선 특집의 두 번째 '맛선 프로젝트'에서는 낚시광으로 알려진 '이태공' 이태곤이 '맛선자'를 위해 통영 바다에서 직접 잡은 특대형 감성돔과 무늬오징어로 차린 대접 한상이 펼쳐진다. 이태곤은 최고급 식자재로 손꼽히는 무늬오징어로 자신만의 노하우를 담은 오징어순대를 요리해 눈길을 끈다. 여기에 스페셜 게스트로 깜짝 등장한 '중식대가' 여경래 셰프가 오랜 중식 내공을 발휘해 두반장 감성돔 지짐과 열 가지 고급 재료가 아낌없이 들어간 팔보채를 선보인다. 맛과 정성을 한 번에 잡은 스페셜한 대접 한상에 박세리는"먹어 본 생선 중 제일 맛있어요"라고 극찬해 기대를 모은다.
한편 이태곤의 '맛선 프로젝트' 상대로 베일에 싸인 '맛선자'가 등장한다. 이태곤의 절친한 친구인 '맛선자'는 MC 이영자에게 능청스럽게 다가오고, 철벽치는 이영자와 심상치 않은 분위기를 자아내며 이색 케미를 선사한다. 곧이어 손을 잡고 서로의 숨겨둔 속마음을 털어놓는 '그랬구나' 게임을 '남겨서 뭐하게'식으로 변형한 '남았구나' 게임에서 충격적인 플러팅 멘트까지 탄생시키며 웃음 폭탄을 터뜨린다.
더불어 이태곤과 '맛선자' 두 사람도 '남았구나' 게임을 통해 서로에게 쌓인 서운함을 풀어내 궁금증을 자아내고, 뜨겁게 열애 중으로 밝혀진 이태곤의 프러포즈 계획과 오랜 난제인 선 프러포즈 vs 후 프러포즈에 대한 불꽃 토론까지 공개되며 다채롭고 흥미로운 솔직 담백 토크로 재미를 더할 전망이다.
현재 열애 중으로 알려진 이태곤은 지난 주 "여자친구 있다"면서 운명적인 소개팅 일화를 공개해 관심을 집중시켰다.
이어 "처음으로 커플링을 해봤다"고 밝힌 이태곤은 "일반인이다. 만난 지 1년 됐다. 지인이 '네가 되게 좋아할 것 같다'면서 소개팅을 해줬다. 딱 보자마자 '내 거다'고 느꼈다"며 연인에 대한 첫 만남, 첫인상 등 달달한 러브스토리를 풀어냈다.