두산 '오피셜' 떴다! → '국민 우익수' 영입! 이진영 1·2군 타격 …

기사입력 2025-11-23 12:58


[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 23일 이진영 코치를 1·2군 총괄 타격코치로 선임했다고 공식 발표했다.

이진영 코치는 1999년 쌍방울 레이더스에 1차 지명으로 입단했다. 프로 20시즌 통산 2160경기에서 타율 3할5리 169홈런, 979타점, 979득점을 기록했다. 태극마크를 달고 각종 국제대회를 누비며 '국민 우익수'라는 별명을 얻기도 했다.

은퇴 후에는 야구 국가대표팀을 시작으로 SK 와이번스, SSG 랜더스, 삼성 라이온즈에서 타격코치로 활약했다. 두산은 창단 최초로 1·2군 타격 총괄코치 보직을 신설, 그 자리를 이진영 코치에게 맡겼다.

두산 관계자는 "이진영 코치는 지도자 커리어 내내 타자들의 강점을 극대화하고 약점을 보완하는 데 탁월한 성과를 내왔다. 젊은 선수들의 타격 능력 도약에 큰 보탬이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.


이진영 코치는 "두산 베어스라는 명문 구단에 합류하게 돼 영광이다. '허슬두'라는 타이틀에 어울릴 화끈한 타격으로 팬 응원에 보답하는 데 보탬이 되겠다"고 밝혔다.

이어 "코치 경력 동안 선수들이 잘해준 덕분에 성과가 있었다. 두산베어스에서도 선수들을 최대한 도와 야구장에서 최상의 퍼포먼스를 내도록 돕겠다"고 밝혔다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

