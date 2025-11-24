시즌 41홈런, 통산 208홈런 거포가 32살에 투수 전향이라니. SNS…

시즌 41홈런, 통산 208홈런 거포가 32살에 투수 전향이라니. SNS에 투구 영상 업로드

기사입력 2025-11-24 11:40


조이 갈로가 자신의 SNS 올린 투구 모습. 조이 갈로 SNS 캡쳐

조이 갈로가 자신의 SNS 올린 투구 모습. 조이 갈로 SNS 캡쳐

[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그에서 208홈런을 친 슬러거가 투수로 전향을 준비하고 있다.

텍사스 레인저스에서 2017년 41홈런, 2018년 40홈런을 때려냈던 슬러거 조이 갈로(32)가 자신의 SNS에 영상을 업로드했다. 바로 마운드에서 공을 던지는 영상이었다. 15초짜리 짧은 영상엔 세번의 투구 모습이 있었다.

지금 갈로는 무적 선수다. 투수로 전향을 시도하고 있다.

2015년 텍사스에서 메이저리그에 데뷔한 갈로는 호쾌한 홈런으로 인상적인 활약을 펼쳤다. 2017년 41홈런과 80타점, 2018년엔 40홈런과 92타점을 기록하며 큰 인기를 누렸다. 두차례 올스타와 골드글러브도 2번이나 받는 등 스타로 발돋움.

하지만 맞으면 넘어가는 장타를 쳤지만 맞히기가 쉽지 않았다. 시즌 최고 타율이 2019년의 2할5푼3리일 정도였고, 41홈런을 친 2017년에도 타율은 2할9리에 불과했다. 2020년대 들어 타율이 1할대에 머물자 뉴욕 양키스, LA 다저스, 미네소타 트윈스, 워싱턴 내셔널스 등으로 떠돌아 다녀야 했다.


텍사스 레인저스 시절 조이 갈로. AP 연합뉴스

미네소타 트윈스 시절 조이 갈로. AP 연합뉴스
올시즌엔 시카고 화이트 삭스와 마이너리그 계약을 맺고 스프링트레이닝에 참가를 했지만 투수로의 전향의사를 보이자 그와의 계약을 취소했다.

그의 메이저리그 통산 성적은 939경기 타율 1할9푼4리(2869타수 557안타) 208홈런 453타점이다.

1년간 팀없이 지낸 갈로는 투수를 꾸준히 연습한 것으로 보인다. 그는 외야수로 뛸 때 엄청난 강견을 보였다. 2021년엔 송구의 평균구속이 93.9마일(약 151㎞)로 메이저리그 5위에 오르기도 했다. 2023년 평균구속은 89.8마일(약 145㎞)였다.

타자로서 절벽에 선 그가 선택한 투수 전향. 갈로가 투수로도 메이저리그에 오를 수 있을까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

