백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심…

기사입력 2025-11-24 14:09


[스포츠조선 김준석 기자] 더본코리아 대표 백종원이 지난 5월 공개했던 방송 중단 선언 영상이 최근 유튜브 채널에서 조용히 사라진 사실이 확인됐다.

영상 비공개 조치가 그의 방송 복귀 시점과 맞물리면서, 일각에서는 채널 개편을 넘어선 별도의 의미가 있는 것 아니냐는 해석과 함께 관심이 집중되고 있다.

24일 기준 백종원의 공식 채널에는 지난 5월에 공개됐던 '처음부터 다시 시작하겠습니다'라는 제목의 영상이 더 이상 존재하지 않는다.

해당 영상은 원산지 표기 논란, 농지법 위반 의혹, 가맹점과의 갈등 등 여러 문제에 대해 책임을 언급하며, "기업인으로서 더본코리아 성장에 전념하겠다"며 방송 활동 중단을 선언했던 핵심 기록이었다.

하지만 현재 채널에는 점주 인터뷰 등 짧은 쇼츠만 남아 있고, 중단 선언과 관련된 영상은 모두 사라졌다.

일각에서는 "채널 개편 과정이라지만 불편한 기록을 지운 것 아니냐", "논란이 해소되기도 전에 복귀를 서두른다"는 비판이 이어지고 있다.

백종원은 이미 방송 복귀를 시작했다. MBC '남극의 셰프'로 6개월 만에 시청자 앞에 다시 섰고, 오는 12월 16일에는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'도 공개된다.

해당 프로그램은 백종원이 '방송 중단'을 발표하기 직전까지 촬영했던 작품이다.


방송 재개와 동시에 사과 영상이 사라지면서 "책임 있는 대응이 맞냐", "논란을 덮고 가려는 것 아니냐" 등 온라인 반응은 엇갈리고 있다.

더본코리아 측은 최근 채널 재정비 과정에서 콘텐츠 개편을 진행하고 있다고 밝혔지만, 시청자들의 의구심은 쉽게 가라앉지 않는 분위기다.

