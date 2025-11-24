박명수, '47세' 채연 미모에 깜짝 "10년 전 '무도' 때 얼굴 그대…

박명수, '47세' 채연 미모에 깜짝 "10년 전 '무도' 때 얼굴 그대로"(하와수)
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박명수가 가수 채연의 동안 미모에 감탄했다.
22일 유튜브 채널 '하와수'에는 "[하와수 라이브 편집본] 외모도 지식도 세월을 비껴간 두 분 모셨습니다"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 게스트로는 원조 디바 채연과 가수 겸 화가 솔비가 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.
정준하는 두 사람을 각각 "국민의 마음을 흔들리게 만든 원조 디바 채연", "만능 엔터테이너 솔비"라고 소개했다.
박명수는 채연을 보자마자 "진짜 그대로다"라며 감탄을 아끼지 않았다. 이에 솔비는 "오빠들도 그대로다. 우리가 '무한도전' 바보전쟁을 찍은 지 10년이 됐다. 그게 2015년도였다"고 말하며 추억을 꺼냈다. 박명수는 "그러니까 그때 채연 보고 못 본 거다"라며 반가움을 드러냈다.
정준하는 "지금도 가끔 (심)형탁이 노래하는 걸 보면 손발이 오그라든다"며 "요즘도 '뚜찌빠지' 하는 게 나온다"고 말해 웃음을 자아냈다.
이어 박명수는 "바보전쟁이 전혀 기억이 안 난다. 나는 내 것만 본다. 내 활약이 적으면 잘 안 본다"고 솔직하게 털어놓아 폭소를 더했다.
한편. 유튜브 '하와수'의 대표 코너인 '하수처리장'은 '무한도전'의 인기 코너 '무한상사'를 현대적으로 재해석한 오피스 예능이다. 세상 모든 하찮은 고민을 유쾌하게 해결한다는 콘셉트로, 일상 속 소소한 웃음을 전한다. 프로그램에는 박명수와 정준하가 '직장 상사 듀오'로 출연한다.
