한화 중견수 해결? 선배 방망이 얻어낸 열정, 사령탑은 "잘배웠다" 극찬…

[스포츠조선 이종서 기자] "프로에서 한다는 거 자체가 너무 재미있네요."
한화는 지난 5일부터 23일까지 진행한 마무리캠프에 오재원을 포함했다. 오재원은 프로 선배들과 훈련을 하고 실전 경기도 소화했다.
오재원은 "일단 형들이 다 잘해주신다. 생각했던 것보다 더 재미있는 거 같고, 분위기도 좋다"라며 "일단 프로에 와서 한다는 거 자체가 너무 재미있다"라며 "처음에는 긴장했는데 다 잘해주셔서 긴장했던 것도 잊고 훈련에 집중해서 하고 있다"고 했다.
더그아웃에서는 큰 소리로 파이팅을 외치기도 했다. 오재원은 "막 눈치를 보고 하는 팀 분위기는 아니라서 형들이 옆에서 많이 도와주셔서 파이팅도 자유롭게 내고 있다"고 말했다.
선배들에게 '방망이'를 얻어내기도 했다. 오재원은 "(황)영묵이 형께 방망이 밸런스가 좋다고 말씀드렸더니 한 자루 주셨다. 지금 33½인치를 쓰고 있는데 (이)도윤 선배님께서 33인치를 쓰시더라. 어떤가 싶어서 한 번 잡아봤는데 도윤 선배님께서 쓰라고 두 자루나 주셨다"고 이야기했다. 오재원은 "선배님들 쓰시는 방망이를 써보고 맞는게 있어서 좋은 경험인 거 같고, 또 주셨으니 감사하게 잘 쓰고 있다"고 했다.
선배에게 다가가는 게 어려울 법도 했지만, 김태연의 한 마디가 용기를 줬다. 오재원은 "(김)태연 선배과 밥 먹으면서 이야기를 했는데 '선배가 후배에게 먼저 다가가기 어려울 수 있다. 후배가 에너지 넘치게 야구장에서 하는 걸 좋아한다'고 하셨다. 그래서 말을 더 걸어보려고 한다"고 했다.
김경문 한화 감독도 오재원의 모습이 만족스러웠다. 김 감독은 "의젓하고 진중한 거 같더라"라며 "연습과정을 받아들이는 게 좋다. 고등학교에서 잘 배웠다. 한화에서 저렇게 악착같이 하는 선수가 많아 졌으면 좋겠다는 생각도 들었다"고 칭찬했다.
한화는 오재원이 중견수 자원으로 성장하길 바라고 있다. 오재원은 "수비는 자신있는 부분이다. 자신감을 가지고 여태까지 해왔던 걸 믿고 보여드리도록 하겠다. 타격 또한 적응하고 있다. 코치님들께서 너무 잘 알려주셔서 많이 배우고 있다. 또 감독님께서도 좋은 말을 맣이 해주셔서 스윙 때나 배팅 때 잘 써먹고 있다"고 이야기했다.
한화는 올 시즌 19년 만에 한국시리즈 무대를 밟았다. 오재원에게도 함께 하고 싶다는 꿈이 생겼다. 오재원은 "우리 투수가 좋았는데, LG 타선도 강했다. 또 그 야구장에 있으면 긴장도 되겠다는 생각을 했다. 동시에 나도 한국시리즈 무대에서 뛰고 싶다는 생각을 했다"고 각오를 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
