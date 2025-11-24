'런닝맨' 또 선 넘었다…뽀뽀 강요에 시청자들 "보기 불편"[SC이슈]

|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] SBS 예능 '런닝맨'이 여성 출연자에게 뽀뽀를 요구하는 미션을 진행하며 "시대착오적"이라는 비판을 받고 있다.
미션 중 양세찬은 뽀뽀를 받은 뒤 "기분이 더러웠다"고 말했고, 남성 출연진들에게 이마나 볼에 여러 차례 뽀뽀를 받으며 상대를 추리했다.
게스트로 나온 안은진은 양세찬의 손등에 뽀뽀한 뒤 "한 번 더"라는 요구가 이어지자 부끄러워하며 자신이 아닌 척 연기하기도 했다.
방송 직후 시청자들은 강하게 반발했다. "성희롱을 지상파에서 당당하게 한다", "연기 강요하는 분위기도 불편하다", "여성 출연자에게 일방적인 신체 접촉을 요구하는 설정 자체가 구시대적" 등의 비판이 쏟아졌다.
드라마 홍보 목적의 기획이었더라도, 예능에서 여성 출연자에게 직접 뽀뽀를 해야 하는 미션을 부여하는 것이 현재의 감수성과는 맞지 않는다는 지적이 이어지고 있다.
제작진이 논란에 대해 어떤 입장을 내놓을지 관심이 모이고 있다.
narusi@sportschosun.com