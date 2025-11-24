"엠마는 나의 진짜 MVP"...또 울컥한 폰세, 아내 부르며 뜨거운 눈…

"엠마는 나의 진짜 MVP"...또 울컥한 폰세, 아내 부르며 뜨거운 눈물

최종수정 2025-11-25 06:00

24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 한화 폰세가 아내 엠마와 포옹하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

[스포츠조선 정재근 기자] 폰세가 또다시 눈시울을 붉혔다. MVP 폰세가 목이 멘 채 아내 엠마의 이름을 불렀다.

24일 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2025 KBO 시상식. 한화 이글스 코디 폰세가 삼성 라이온즈 르윈 디아즈를 따돌리며 정규리그 MVP에 등극했다.

한화 선수로는 역대 5번째, 외국인 선수로는 최초의 MVP다. 폰세는 다승·평균자책점·탈삼진·승률 등 투수 4관왕을 휩쓸며 타격 3관왕 디아즈를 눌렀다.


MVP 호명에 감격한 아내 엠마의 포옹
폰세의 이름이 호명되자 이날 시상식에 함께 참석한 아내 엠마가 누구보다 기뻐하며 남편을 뜨겁게 끌어안았다.

무대에 오른 폰세는 동료와 열성적인 팬들에게 공을 돌렸다. 특히 올 시즌 내내 배터리로 호흡을 맞춘 최재훈에게도 감사 인사를 전했다.


목이 멘 폰세가 먼 곳을 응시하며 눈물을 참고 있다.
그런데, 소감을 이어가던 폰세의 목소리가 떨리기 시작했고, 큰 눈에 금새 눈물이 고였다. 잠시 숨을 가다듬은 폰세가 말을 이어갔다.

"엠마는 나의 진짜 MVP입니다. 올해 첫 아이를 출산하는 기쁨을 줬고, 나의 넘버원 팬이자 가장 친한 친구입니다. 이 영광을 아내에게 바칩니다."

KBO를 압도한 '괴물' 에이스의 두 번째 눈물이었다. 폰세는 지난 5월 17일 18탈삼진을 기록했을 때 2017년 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 눈물을 흘린 바 있다, 이번에는 고마운 아내를 향한 마음이 그를 다시 울렸다.

엠마는 이달 6일 한국에서 딸을 출산한 뒤, 남편과 함께 한국에 머물며 산후 조리를 하고 있다.

지난달 한국시리즈 종료 후 대전 한화생명볼파크 마운드의 ?을 담아간 폰세의 내년 행선지는 모두의 관심사다. 여러 메이저리그 팀이 관심을 보이고 있어 미국으로 복귀가 유력하지만, 아직 정해진 건 아무것도 없다.

압도적인 퍼포먼스와 인간적인 눈물. 폰세가 만들어낸 2025년의 드라마가 아름답게 끝을 맺었다.


MVP 트로피에 입맞춤

이날 폰세가 받은 5개의 트로피

Copyright (c) 스포츠조선

