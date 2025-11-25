한국 비상! 오타니, WBC 도쿄부터 바로 뛴다

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 일본 야구 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA다저스)가 2026 월드베이스볼클래식 참가를 선언했다.
나머지 5장이 일명 '사무라이 재팬' 일본 야구 대표팀 사진이었다. 2023 WBC 우승 세리머니, 투수로 포효하는 오타니, 결승전 마지막 아웃카운트를 잡은 직후의 모습, 일본 국기 깃발을 짊어진 오타니, 끝으로 2026 WBC 문구가 새겨진 포스터가 이어졌다.
오타니는 영어와 일본어를 섞어서 입장을 전했다.
다음은 일본어였다. 오타니는 "다시 일본을 대표해서 뛰게 되어 행복합니다"라고 영어가 아닌 모국어로 썼다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '오타니가 2026 WBC 출전 의사를 밝혔다. 오타니는 다저스에서 월드시리즈 타이틀 방어에 성공했다. WBC에서도 또 한 번의 우승을 노린다'고 조명했다.
MLB닷컴은 '일본은 3월 6일 도쿄돔에서 2026 WBC 그룹C 경기를 시작한다. 일본은 대만 한국 호주 체코와 같은 조다'라며 오타니가 조별예선부터 나설 것이라고 암시했다.
오타니는 2023 WBC에서도 맹활약을 펼쳤다. 타자로 7경기 타율 4할3푼5리 1홈런 8타점 OPS(출루율+장타율) 1.345를 기록했다. 투수로는 3경기 2승 무패 11탈삼진 평균자책점 1.86을 기록했다. 결승전에는 구원투수로 나와 마이크 트라웃을 삼진으로 돌려세우며 우승 아웃카운트를 잡아냈다.
한국으로서는 비상이다. 오타니는 당초 WBC 출전이 불투명했다. 다저스가 월드시리즈까지 강행군을 펼치면서 체력소모가 매우 컸다. 다저스의 일본 스타 3인방 오타니와 야마모토 요시노부는 물론 사사키 로키까지 불참 가능성이 제기됐다. 하지만 오타니가 선제적으로 출전을 선언하면서 야마모토와 사사키도 함께 나설 분위기가 조성됐다.
한국은 조별예선인 도쿄라운드에서 일본을 비롯해 대만 호주 체코와 같은 조에 편성됐다. 오타니 출격이 확정되면서 일본전 승리가 더욱 멀어졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com