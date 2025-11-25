"오타니 꺾고 월드시리즈 우승하겠다" 패기만만 '타도 다저스' 외친 日에…

|
|
[스포츠조선 김영록 기자] "일본 선수가 없는 팀에 가고 싶다. 기왕 미국에 간다면, 오타니(쇼헤이, LA 다저스)와 함께 뛰기보단 꺾고 월드시리즈 우승하는 꿈을 꿔야하지 않을까."
하지만 올겨울 포스팅을 선언하고 미국 무대에 도전하는 이마이의 생각은 다르다.
24일 TV아사히에 출연한 이마이는 대선배 마쓰자카 다이스케로부터 메이저리그 구단 선택 기준에 대한 질문을 받았다.
|
이어 "(같은팀에)미국에 먼저 간 선수가 있으면 현지 적응이라든지, 내게 필요한 것은 뭐든지 가르쳐주려고 할 거다. 난 그런 거 원하지 않는다. 야구선수로서의 벽이든, 문화의 차이든 직접 대면하고 극복하는 것을 좋아한다"고 한층 더 강도를 높였다.
이마이의 이날 발언은 곧바로 MLB닷컴과 폭스스포츠, 스포츠일러스트레이티드 등 미국 주요 스포츠매체에서 보도됐다.
현지매체에 따르면 현재 이마이 영입을 노리는 팀은 뉴욕 양키스, 샌프란시스코 자이언츠, 토론토 블루제이스, 보스턴 레드삭스 등이다. 계약기간은 5년 이상, 최소 1억달러(약 1500억원) 이상의 총 연봉이 예상된다. 다저스와 마찬가지로 센가 고다이가 버티고 있는 뉴욕 메츠도 자연스럽게 영입 후보에서 제외된 모양새.
특히 뒤늦게 끼어든 보스턴에 관심이 쏠린다. 디애슬레틱은 "보스턴은 오카모토 카즈마(요미우리 자이언츠)와 이마이를 모두 영입해 다저스에 맞서고자 한다. 이마이는 일본 슈퍼스타를 뒤쫓기보단 자신의 길을 여는 것을 원한다"면서 "알렉스 브레그먼은 물론 피트 알론소, 카일 슈와버 모두 접촉중이지만, 오른손 거포 1루수인 오카모토의 매력에 빠져있다"고 설명했다.
|
일본이 우승을 차지한 지난 2023 월드베이스볼클래식(WBC)에는 출전하지 않았다. 대신 이해말 열린 아시아 프로야구 챔피언십에 출전, 곽빈이 분전한 우리나라를 제치고 우승을 거머쥔 바 있다.
이마이의 포스팅 협상 시한은 오는 1월 3일까지다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com