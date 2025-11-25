'50억보다 더 준다는 지방 구단 있었다' 김현수는 어떻게 KT 품에 안…

|
[스포츠조선 김용 기자] 50억원보다 더 준다는 구단도 있었다고?
FA 시장 개장 후, 영입 확정까지 오래 걸렸다. 이유가 있었다. 경쟁이 치열했기 때문이다.
김현수 영입전에 뛰어든 팀은 KT와 원소속팀 LG 트윈스, 그리고 김현수의 데뷔팀이자 친정인 두산 베어스로 알려졌었다. 그런데 한 팀이 더 있었다. 지방 A구단. 생각지 못한 복병이었다. 혼란이 더 커진 건 총액 규모로 이 팀이 가장 '세게' 질렀다는 것이다. 그러니 판은 더욱 커질 수밖에 없었다.
김현수의 50억원 액수는 초반 협상부터 이미 큰 틀에서 합의가 됐었다. 이미 김현수측은 5년 전 최형우의 3년 47억원 FA 계약을 기준점으로 세웠었다.
김현수는 LG와 KT를 최종 행선 후보로 좁혔다. 조건, 개인 사정 등을 두루 감안해 내린 결론이었다. 그런데 계약까지 왜 이렇게 오래 걸렸을까. 일단 지난주 한국시리즈 MVP 자격으로 계속되는 인터뷰 일정을 소화하는 등 바빴다. LG와 약간의 실랑이도 있었다. 그 문제로 마음 고생도 했고, LG와 오해를 푸는 시간도 필요했다. 시간을 끌며 몸값을 올리는 그런 의도는 전혀 없었다고 한다.
그렇게 김현수는 원소속팀에 대한 예의로 23일 LG와 최종 만남을 가졌다. 여기서 LG는 김현수의 마음을 붙잡지 못했다. LG는 우승 전력을 유지하고 싶었지만, 내년 홍창기와 박동원 등이 FA가 되는 상황에서 샐러리캡 걱정을 하지 않을 수 없었다. 또 박해민을 잡는 데 원래 계산보다 많은 65억원을 썼다. 김현수가 몸값을 원하는대로 올려주기 쉽지 않은 조건이었다.
그리고 김현수는 이틀 뒤 수원으로 향했다. 자신에게 오랜 기간 정성을 쏟은 KT와 최종 합의 하기 위해서였다. KT도 김현수의 마음을 확실히 다잡기 위해 '전액 보장' 카드를 파격적으로 꺼내들었다. 그렇게 사인을 하고 기념 촬영을 했다. 김현수의 KBO리그 3번째 팀은 그렇게 KT가 됐다.
