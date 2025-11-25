'50억보다 더 준다는 지방 구단 있었다' 김현수는 어떻게 KT 품에 안겼나, 그 막전막후

최종수정 2025-11-26 00:07

'50억보다 더 준다는 지방 구단 있었다' 김현수는 어떻게 KT 품에 안…
사진제공=KT 위즈

[스포츠조선 김용 기자] 50억원보다 더 준다는 구단도 있었다고?

KT 위즈가 죽다 살아났다. FA 시장에서 계속 고전하다, 기어코 대어 중 한 명이었던 베테랑 김현수를 잡았다. KT는 어떻게 김현수를 수원으로 데려올 수 있었을까.

KT는 25일 김현수와 3년 총액 50억은 FA 계약을 체결했다. 계약금 30억원, 연봉 총액 20억원 전액 보장 조건이다. 빠른 1988년생으로, 내년 38세가 되지만 KT는 김현수 특유의 야구와 운동 욕심에 믿음을 드러냈다. 3년은 충분히 활약해줄 수 있다는 판단이었다. 또 잠실구장보다 좁은 KT위즈파크를 홈으로 쓰면 정확성 유지에, 홈런수까지 늘어나는 효과를 기대할 수 있었다.

FA 시장 개장 후, 영입 확정까지 오래 걸렸다. 이유가 있었다. 경쟁이 치열했기 때문이다.

김현수 영입전에 뛰어든 팀은 KT와 원소속팀 LG 트윈스, 그리고 김현수의 데뷔팀이자 친정인 두산 베어스로 알려졌었다. 그런데 한 팀이 더 있었다. 지방 A구단. 생각지 못한 복병이었다. 혼란이 더 커진 건 총액 규모로 이 팀이 가장 '세게' 질렀다는 것이다. 그러니 판은 더욱 커질 수밖에 없었다.


'50억보다 더 준다는 지방 구단 있었다' 김현수는 어떻게 KT 품에 안…
사진제공=KT 위즈
KT가 박찬호, 강백호, 박해민 협상에만 집중하다 그 다음 김현수에게 급해서 달려든 건 결코 아니다. 시장 개막 초반부터 김현수에게 적극적 관심을 표했다. KT는 이번 비시즌 전력 보강을 위한 실탄을 든든하게 마련했다. 대어급 한 명이 아니라, 허락이 된다면 두 명 이상을 잡을 목표를 세웠었다.

김현수의 50억원 액수는 초반 협상부터 이미 큰 틀에서 합의가 됐었다. 이미 김현수측은 5년 전 최형우의 3년 47억원 FA 계약을 기준점으로 세웠었다.

김현수는 LG와 KT를 최종 행선 후보로 좁혔다. 조건, 개인 사정 등을 두루 감안해 내린 결론이었다. 그런데 계약까지 왜 이렇게 오래 걸렸을까. 일단 지난주 한국시리즈 MVP 자격으로 계속되는 인터뷰 일정을 소화하는 등 바빴다. LG와 약간의 실랑이도 있었다. 그 문제로 마음 고생도 했고, LG와 오해를 푸는 시간도 필요했다. 시간을 끌며 몸값을 올리는 그런 의도는 전혀 없었다고 한다.


'50억보다 더 준다는 지방 구단 있었다' 김현수는 어떻게 KT 품에 안…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한국시리즈 MVP 김현수가 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

그렇게 김현수는 원소속팀에 대한 예의로 23일 LG와 최종 만남을 가졌다. 여기서 LG는 김현수의 마음을 붙잡지 못했다. LG는 우승 전력을 유지하고 싶었지만, 내년 홍창기와 박동원 등이 FA가 되는 상황에서 샐러리캡 걱정을 하지 않을 수 없었다. 또 박해민을 잡는 데 원래 계산보다 많은 65억원을 썼다. 김현수가 몸값을 원하는대로 올려주기 쉽지 않은 조건이었다.

그리고 김현수는 이틀 뒤 수원으로 향했다. 자신에게 오랜 기간 정성을 쏟은 KT와 최종 합의 하기 위해서였다. KT도 김현수의 마음을 확실히 다잡기 위해 '전액 보장' 카드를 파격적으로 꺼내들었다. 그렇게 사인을 하고 기념 촬영을 했다. 김현수의 KBO리그 3번째 팀은 그렇게 KT가 됐다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

2.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

3.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

4.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

5.

54세 오연수, 식당서 민폐 유튜버 됐다 "다른 사람들에게 피해갈까봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

3.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

4.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

5.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

3.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

4.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

5.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.