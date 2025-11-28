"이게 될까 싶었는데, 서로 나가고 싶어하는 대회가 됐어요"[이승엽 인비…

[스포츠조선 나유리 기자]"대회가 성사 될 수 있을까 싶었는데, 서로 나가고 싶어하더라고요."
사상 최초 엘리트야구와 리틀야구의 교류 무대. (재)이승엽야구장학재단이 주최하는 '2025 이승엽 파운데이션 인비테이셔널'이 28일 대구 강변학생야구장에서 막을 열었다. 오는 30일까지 열리는 이 대회는 엘리트야구를 하는 초등부 학생들과 클럽야구를 하는 리틀야구팀 소속 학생들이 진검 승부를 펼치는 자리다.
모든 대회가 끝난 후, 한 해를 마무리 하는 자리인만큼 경쟁보다는 축제같은 분위기로 참가자들에게도 좋은 평가를 받고 있다. 대한야구소프트볼협회(KBSA)와 한국리틀야구연맹의 협의 하에 '이승엽 파운데이션 포인트 제도'를 적옹해 단체별 주요 공식대회 성적을 점수화하고, 이를 바탕으로 상위 각각 4개팀씩 총 8개팀이 참가했다.
KBSA 대표로는 충북 석교초(감독 이희준), 대구 칠성초(감독 이상호), 부산 수영초(감독 김상현), 광주 수창초(감독 류창희)가 선발됐고, 리틀연맹 대표로는 인천 남동구 리틀(감독 백승설), 부천 소사 리틀(감독 이성용), 서울 송파구 리틀(감독 이규형), 충남 계룡시 리틀(감독 허진석)이 무대에 나서게 됐다.
선수들이 참가한 레크레이션 시간. 사진=이승엽 재단
개막 첫날인 28일에는 충북 석교초가 '디펜딩 챔피언' 광주 수창초를 2대1로 꺾었고, 부산 수영초가 대구 칠성초를 5대4로 이겼다. 리틀팀 역시 치열했다. 서울 송파구 리틀이 부천 소사 리틀을 4대3으로 이겼고, 인천 남동구 리틀이 계룡시 리틀을 6대2로 이겼다. 1회 대회에 이어 2회 역시 개막을 앞두고 선수들이 함께 하는 레크레이션 시간을 가져, 화기애애한 분위기 속에서 시작할 수 있었다.
초등학생 야구 꿈나무들이라는 공통점은 있지만, 사실 두 단체는 경기 룰도 다르고, 사용하는 장비와 용품의 규격도 다르다. 처음 이승엽 재단이 이런 대회를 기획했을 때에는 관계자들조차 반신반의하는 반응이었다.
KBSA 운영팀 신정섭 파트장은 스포츠조선과의 인터뷰에서 "사실 엘리트와 리틀은 서로 달라서 교류 자체가 거의 없었다. 그래서 성사될 수 있을까 의문점이 있었다"면서 "예를 틀어 투수 교체 시점도 저희는 투구수 기준인데, 리틀은 아웃카운트 위주다. 공 크기도 다르다. 그래서 재단과 리틀연맹과 협의 해서 조율을 했는데, 선수들이 아직 어려서 그런지 생각보다 어색해하지 않고 금방 받아들이더라"며 각자의 차이는 큰 문제가 되지 않았다고 설명했다.
이승엽 이사장. 사진=이승엽 재단
또 하나의 우려 사항도 있었다. 클럽 체육인 리틀야구는 학교 생활과는 별개로 사실상 취미 수준으로 일단 야구를 시작해보는 선수들이 많다. 당연히 엘리트팀인 초등 야구부보다 상대적으로 집중 훈련 시간이 적을 수밖에 없어, 아직은 실력 차이가 꽤 많이 난다는 게 지도자들의 평가다.
그래서 과연 이 선수들이 서로 수준을 맞춰 경기를 할 수 있을까가 의심하는 시선도 있었다. 신정섭 파트장은 "실력 차이가 많이 나기 때문에 리틀이 많이 지지않을까 예상했었는데, 작년 1회 대회때는 리틀팀이 이긴 경우도 있었다. 야구는 역시 해보지 않으면 모른다"며 웃었다.
사진=이승엽 재단
'이승엽 파운데이션 인비테이셔널'은 모든 일정이 끝난 후 치르는 가장 마지막 대회, 한 해를 마무리하는 느낌의 대회다. 신 파트장은 "초등부도, 리틀팀도 대회가 워낙 많다. 그래서 (대회 참가를)지치거나 싫어하지 않을까 우려했는데, 막상 해보니 서로 나가고 싶어하더라"면서 "이승엽 재단이라는 이름도 있고, 참가 선수들의 반응도 굉장히 좋았다. 어린이 정식 규격 구장이 장충과 대구 2개 뿐인데, 대구 구장이 굉장히 잘 돼있다. 이런 구장에서 경기를 해본 경우가 거의 없다보니, 그 자체를 좋은 경험이라고 생각하더라"며 긍정적 효과를 봤다고 설명했다.
이승엽 재단은 KBSA, 리틀연맹과 계속 논의를 이어가 내년부터는 대회 규모를 더 키워볼 계획을 가지고 있다. 신정섭 파트장은 "재단과도 이야기가 된 게, 앞으로 경기수와 참가팀을 더 늘리고, 방송 중계도 해보려고 한다. 진정한 엘리트야구와 리틀야구의 화합, 축제 분위기로 만들어보고 싶다"며 각오를 다졌다.