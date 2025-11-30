'이제 진짜 자유의 몸이다' 보상 없는 거포 김재환, 본격 영입전 시작.…

|
[스포츠조선 김용 기자] 진짜 자유의 몸이 된 김재환. 이제 새 팀 발표되나.
총 54명의 선수가 방출, 은퇴를 이유로 보류 명단에서 제외된 가운데 눈에 띄는 선수가 있다. 두산의 보류 명단에서 제외된 김재환이다.
당시 경쟁이 붙었던 두산은 김재환측 요구를 들어줄 수밖에 없었다. 하지만 김재환을 너무 믿은 결과가 돼버렸다. 우선 협상은 큰 의미가 없었다. 성에 차지 않는다고 시장에 나가면 되는 것이었다. 이렇게 나가면 FA가 아니기에 보상이 붙지 않아 이적에 훨씬 용이할 수 있었다.
김재환이 자유의 몸이 된 후 엄청난 설들이 퍼져나왔다. 하지만 계약은 이뤄질 수 없었다. 실상은 자유의 몸이지만, 공식 계약은 보류 명단이 공시된 후 이뤄질 수 있었기 때문.
김재환이 선택을 한 후, 보류 명단 공시까지 약 5일의 시간이 흘렀다. 그 안에 어떤 물밑 작업이 있었는지 알 수 없다. 이제 확실해진 건, 김재환이 두산 아닌 어느 팀이든 갈 수 있다는 것이다. 본격적 영입전이 펼쳐지게 됐다. 단, 전망이 그렇게 밝지는 않다. 여러 팀이 관심을 보여야 몸값이 오르는데, 현재 김재환에 관심을 보이는 팀 수는 그렇게 많지 않은 것으로 파악된다.
