[공식발표]삼성, 가라비토 대신 '158㎞ 광속구' 맷 매닝 영입...후…

[공식발표]삼성, 가라비토 대신 '158㎞ 광속구' 맷 매닝 영입...후라도+디아즈에 이어 속전속결 외인구성 완료

기사입력 2025-12-01 11:22


맷 매닝. 사진제공=삼성 라이온즈

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 광속구 외인투수 맷 매닝(27)을 영입했다.

1년 간 연봉 총액 100만 달러.

1998년 생, 현재 만 27세인 매닝은 키 198cm, 몸무게 88kg의 체격을 갖춘 오른손 오버스로 유형의 투수.

포심패스트볼 최고 158㎞, 평균 구속 152km로 구위가 우수하고 스위퍼, 커브, 스플리터, 슬라이더 등 다양한 구종을 보유했다. 최근 몇 년간 KBO와 NPB 구단들의 우선 영입 대상으로 거론됐던 투수이기도 하다.

2016년 메이저리그 아마추어 드래프트에서 디트로이트에 1라운드(9순위) 지명을 받았다. 꾸준하게 잠재력을 인정받은 뒤, 2021년부터 4년간 디트로이트 소속으로 메이저리그 레벨에서 뛰었다.
빅리그 통산 50경기를 모두 선발로만 던졌다. 254이닝 동안 11승15패, 평균자책점 4.43, WHIP 1.29의 성적을 남겼다. 지난 시즌 중반 트레이드를 통해 필라델피아로 이적했고, 2026시즌은 라이온즈와 함께 하게 됐다.

메디컬 테스트를 마친 매닝은 "아시아야구는 처음 경험한다. 결코 쉬운 리그가 아니라는 얘기를 미국 동료들로부터 많이 들었다. 삼성 라이온즈에 빨리 적응해서 팬들에게 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 소감을 밝혔다.

최근 재계약을 확정한 아리엘 후라도, 르윈 디아즈에 이어 매닝을 새로 영입한 삼성 라이온즈는 이로써 2026년 외국인선수 구성을 완료했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

