이마이가 가장 잘 어울리는 팀? 두말하면 잔소리! "SF 웹-레이-이마이…

|
|
[스포츠조선 노재형 기자]포스팅 협상에 들어간 일본 출신 에이스 이마이 다쓰야가 샌프란시스코 자이언츠에 잘 어울리다는 평가가 또 나와 주목을 끈다.
|
샌프란시스코는 올해 페이롤이 2억1812만달러로 30개 팀 중 13위로 중간 수준이다. 그러나 최근 3년 연속 페이롤이 2억달러 이상을 유지하면서 재정 부담이 커진 상황이다. 내년 이후 거액의 장기계약으로 묶여 있는 선수는 맷 채프먼(2025~2030년, 6년 1억5100만달러), 윌리 아다메스(2025~2031년, 7년 1억8200만달러), 라파엘 데버스(2024~2033년, 10년 3억13509만달러), 이정후(2024~2029년, 6년 1억1300만달러), 로간 웹(2024~2028년, 5년 9000만달러) 등 5명이다.
이 때문에 이마이의 몸값에 부담을 느끼고 있다는 것이 올니 기자의 전언이다. 현지 유력 매체들이 본 이마이의 예상 계약 규모는 MLBTR이 6년 1억5000만달러, 디 애슬레틱 7년 1억5400만달러, ESPN 6년 1억3500만달러다.
|
그러나 현지 매체들은 샌프란시스코를 이마이에 제법 잘 어울리는 구단으로 보고 있다. 태평양 연안이라 일본서 오가기 수월하고, 이마이가 입단 조건 중 하나로 내세운 '일본인 선수'가 없다는 점, 그리고 이마이가 타도의 대상으로 선언한 LA 다저스의 라이벌 구단이라는 점 등이 배경으로 꼽혔다.
이마이는 최근 TV아사히 '보도 스테이션'과의 인터뷰에서 "물론 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키와 함께 뛰면 즐거울 것이지만, 다저스와 같은 팀을 제압하고 월드시리즈 우승을 한다면 그게 내 인생에서 가장 가치있는 일이 될 것이다. 오히려 다저스를 무너뜨리고 싶다"고 밝힌 바 있다.
무엇보다 샌프란시스코는 선발진 재건이 이번 오프시즌 중요한 과제다. 웹과 레이를 제외하면 믿을 만한 선발투수가 없다.
같은 날 MLBTR은 '자이언츠는 이미 확실한 에이스급 투수 로간 웹과 로비 레이를 보유하고 있어 대부분의 팀들보다 로테이션이 괜찮다. 여기에 올해 성장한 랜든 루프도 주축 선발로 의지할 수 있다'면서도 '그러나 이들을 제외하면 검증된 선발투수는 없는 상황이다. 버스터 포지 사장이 이번 오프시즌 우선과제로 로테이션 강화를 꼽은 이유'라고 했다.
이마이를 타깃으로 봐야 한다는 소리다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com