이마이가 가장 잘 어울리는 팀? 두말하면 잔소리! "SF 웹-레이-이마이 선발 '톱3' 구축해 LAD 잡아야"

기사입력 2025-12-02 14:45


이마이 다쓰야가 2016년 12월 세이부 라이온즈 입단식에서 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

사진=세이부 라이온즈 구단 X 계정

[스포츠조선 노재형 기자]포스팅 협상에 들어간 일본 출신 에이스 이마이 다쓰야가 샌프란시스코 자이언츠에 잘 어울리다는 평가가 또 나와 주목을 끈다.

MLB.com은 2일(이하 한국시각) '각 구단에 가장 잘 어울리는 FA'라는 제목의 코너에서 이마이를 샌프란시스코에 연결했다.

매체는 '샌프란시스코는 최근 2년 동안 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키를 영입하려 했으나, 셋 모두 라이벌 다저스와 계약하는 걸 지켜보기만 했다. 이마이는 최근 다저스와 계약하기보다 그들을 무너뜨리고 싶다고 밝혔는데, 다저스의 전통적 라이벌인 샌프란시스코보다 그에 어울리는 팀이 있겠는가'라며 '이마이가 합류하면 샌프란시스코는 로간 웹, 로비 레이와 함께 NL 서부지구서 경쟁력을 높일 수 있는 로테이션을 확보하게 된다'고 주장했다.


이마이 다쓰야. 스포츠조선 DB
그런데 샌프란시스코가 과연 1억달러를 훌쩍 넘길 것으로 보이는 이마이의 몸값을 부담없이 받아들일 수 있겠느냐는 우려가 계속해서 흘러나오고 있다.

ESPN 버스터 올니 기자는 지난 1일 '자이언츠는 끊임없이 일본 출신 FA 투수 이마 다쓰야와 관련해 거론돼 왔지만, 그들은 주로 그리 비싸지 않은 투수 시장을 알아보고 있다'며 '다시 말해 자이언츠는 이마이와 같은 아주 비싼 투수들 영입을 추진하지는 않는다는 걸 암시한다'고 전했다.

현지 매체들 보도를 종합하면 샌프란시스코 수뇌부인 그렉 존슨 회장과 버스터 포지 사장, 그리고 잭 미나시안 단장이 FA 투수를 초장기 계약으로 데려오는 안에 대해 모두 부정적인 의견을 갖고 있다.

샌프란시스코는 올해 페이롤이 2억1812만달러로 30개 팀 중 13위로 중간 수준이다. 그러나 최근 3년 연속 페이롤이 2억달러 이상을 유지하면서 재정 부담이 커진 상황이다. 내년 이후 거액의 장기계약으로 묶여 있는 선수는 맷 채프먼(2025~2030년, 6년 1억5100만달러), 윌리 아다메스(2025~2031년, 7년 1억8200만달러), 라파엘 데버스(2024~2033년, 10년 3억13509만달러), 이정후(2024~2029년, 6년 1억1300만달러), 로간 웹(2024~2028년, 5년 9000만달러) 등 5명이다.

이 때문에 이마이의 몸값에 부담을 느끼고 있다는 것이 올니 기자의 전언이다. 현지 유력 매체들이 본 이마이의 예상 계약 규모는 MLBTR이 6년 1억5000만달러, 디 애슬레틱 7년 1억5400만달러, ESPN 6년 1억3500만달러다.


이마이 다쓰야. 스포츠조선 DB

그러나 현지 매체들은 샌프란시스코를 이마이에 제법 잘 어울리는 구단으로 보고 있다. 태평양 연안이라 일본서 오가기 수월하고, 이마이가 입단 조건 중 하나로 내세운 '일본인 선수'가 없다는 점, 그리고 이마이가 타도의 대상으로 선언한 LA 다저스의 라이벌 구단이라는 점 등이 배경으로 꼽혔다.

이마이는 최근 TV아사히 '보도 스테이션'과의 인터뷰에서 "물론 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 사사키 로키와 함께 뛰면 즐거울 것이지만, 다저스와 같은 팀을 제압하고 월드시리즈 우승을 한다면 그게 내 인생에서 가장 가치있는 일이 될 것이다. 오히려 다저스를 무너뜨리고 싶다"고 밝힌 바 있다.

무엇보다 샌프란시스코는 선발진 재건이 이번 오프시즌 중요한 과제다. 웹과 레이를 제외하면 믿을 만한 선발투수가 없다.

같은 날 MLBTR은 '자이언츠는 이미 확실한 에이스급 투수 로간 웹과 로비 레이를 보유하고 있어 대부분의 팀들보다 로테이션이 괜찮다. 여기에 올해 성장한 랜든 루프도 주축 선발로 의지할 수 있다'면서도 '그러나 이들을 제외하면 검증된 선발투수는 없는 상황이다. 버스터 포지 사장이 이번 오프시즌 우선과제로 로테이션 강화를 꼽은 이유'라고 했다.

이마이를 타깃으로 봐야 한다는 소리다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

