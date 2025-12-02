'매닝 삼성행'에 日 대충격! 거길 왜..? 물음표 붙여 → "레벨 낮아서 재건에 도움 될 것"

기사입력 2025-12-02 15:09


'매닝 삼성행'에 日 대충격! 거길 왜..? 물음표 붙여 → "레벨 낮아…
사진제공=삼성라이온즈

'매닝 삼성행'에 日 대충격! 거길 왜..? 물음표 붙여 → "레벨 낮아…
사진제공=삼성라이온즈

[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 특급 유망주 맷 매닝(27)이 KBO리그 삼성 라이온즈와 계약한 것을 두고 일본 언론이 놀라움을 나타냈다.

일본 매체 '코코카라'는 2일 'MLB 드래프트 1라운드 우완투수가 한국 구단과 왜 계약했을까?'라고 의문을 나타내며 '1억엔(약 9억4000만원) 이상의 오퍼를 받았다. (KBO리그가)레벨이 낮아서 재건에 도움이 될 것'이라고 추측했다.

앞서 삼성은 1일 매닝을 영입했다고 공식 발표했다. 1년 100만달러(약 14억7000만원)다.

매닝은 메이저리그 2016 신인드래프트 1라운드 전체 9번에 뽑힌 특급 유망주다. 2021년 디트로이트 타이거즈에서 데뷔했다. 선발 18경기 등판하며 기회를 받았다. 2024년까지 통산 50경기(전부 선발) 11승 15패 평균자책점 4.43을 기록했다.

올 시즌은 마이너리그에 머물렀다. 33경기(선발 6회) 2승 3패 평균자책점 6.47 부진했다. 필라델피아 필리스로 트레이드 됐다가 9월에 방출 당했다.

매닝은 아직 서른도 되지 않은 젊은 투수다. 메이저리그 도전을 이어가지 않고 한국행 결단을 내린 점이 파격적이다.

'코코카라'는 '드래프트 1순위 투수가 이례적인 도전에 나섰다. 한국을 재기의 무대로 삼았다. 걸출한 에이스가 될 만한 잠재력을 지녔지만 최근 몇 년간 계속된 부상에 울었다. 30세를 앞둔 나이를 생각하면 놀라운 이적이다'라고 평가했다.

이어서 '매닝은 한국에서 재조정을 거친 뒤 메이저리그에 재도전할 것으로 보인다'고 전망했다.


메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 마이너리그보다 한국이 안정적이라고 조명했다.

MTR은 '매닝은 상대적으로 젊다. 과거 최고 유망주 출신이다. 이런 점을 고려하면 메이저리그 팀들의 관심을 받지 못한 것이 다소 의외'라고 진단하면서 '미국에 남았다면 방출이나 트레이드 혹은 마이너리그에서 고된 과정을 겪어야 한다. 대신 삼성은 100만달러를 보장했다'고 비교했다.

MTR은 매닝의 결단을 응원했다.

MTR은 'KBO리그는 일반적으로 타자 친화적인 리그이지만 상대적으로 경쟁 수준이 낮다. 매닝의 커리어 재도약에 도움이 될 수 있다. 투구 래퍼토리를 재정비하고 좋은 성적을 거둬 메이저리그의 관심을 다시 받는 투수들의 사례가 늘고 있다. 매닝의 메이저리그 커리어가 끝난 것은 아닐 가능성이 크다'라고 기대했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

2.

홍석천, 패혈증으로 죽다 살았다 "병원서 10일 넘게 주사 맞고 겨우 살아나"

3.

장영란, 병원 폐업 후 게임하는 ♥남편 폭로 "母가 한의사 시키려고 고생했는데"

4.

'택시기사 된' 제아 태헌, 한달 수입 밝혔다 "400만~500만원, 나름 괜찮아"(넥스트태헌)

5.

'이필립♥' 박현선, 재벌 2세는 다르네…'셋째 임신' 발표 후 쏟아진 선물

스포츠 많이본뉴스
1.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

2.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

3.

'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中...99마일 강속구가 셀링 포인트

4.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

5.

'미안한데 돈이 없어' 이정후의 팀 향한 분노 폭발 "1억 달러 이상은 힘들다"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

2.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

3.

'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中...99마일 강속구가 셀링 포인트

4.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

5.

'미안한데 돈이 없어' 이정후의 팀 향한 분노 폭발 "1억 달러 이상은 힘들다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.