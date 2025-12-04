옵션 논란에 평생 먹을 욕 다 먹어버리니...김현수-김재환 학습 효과, 이제 비밀의 시대 되나

기사입력 2025-12-05 05:07


옵션 논란에 평생 먹을 욕 다 먹어버리니...김현수-김재환 학습 효과, …
사진=김용 기자

[스포츠조선 김용 기자] 김현수, 김재환 학습 효과인가.

이제 FA, 다년 계약에서의 옵션 내용을 일반팬들이 알기는 힘들어지는 시대가 오는 것일까.

정말 말도 많고, 탈도 많은 2025년 겨울 프로야구 비시즌이다. FA 시장이 열리기 전에는 최대어 박찬호, 강백호가 가장 큰 주목을 받을 것으로 보였는데 막상 뚜껑이 열리니 다른쪽에서 이슈들이 뻥뻥 터지고 있다. 비교적 일찍 계약을 마친 두 사람은 잊혀진 실정이다.

LG와 예상치 못한 진통 끝에 벌어진 김현수의 KT 이적, 10억원을 페이컷 한 박해민의 낭만 계약 등이 신호탄을 쐈고 김재환의 '셀프 방출' 논란에 최형우의 전격 친정 컴백까지 반전 드라마보다도 더한 시나리오들이 매일같이 야구팬들을 끌어모으고 있다.

보통 대형 계약에는 다양한 옵션이 따른다. 적게는 매 시즌 인센티브부터 선수나 구단 옵션으로 계약이 연장되는 것 등이다. 김현수와 김재환은 그 옵션 때문에 폭탄을 맞은 경우다.


옵션 논란에 평생 먹을 욕 다 먹어버리니...김현수-김재환 학습 효과, …
30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 김재환이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/
김현수는 LG와 4+2년 총액 115억원 계약을 맺었었다. 4년 90억원 보장에 2년 25억원 추가. 그 2년은 김현수가 4년 동안 달성한 기록 옵션에 따라 자동으로 결과가 정해지는 것이었다. 그런데 시즌 중반부터 김현수가 그 옵션 조건을 채우지 못할 것이라는 소문이 돌았고, 그게 현실이 됐다. 문제는 김현수가 성적을 끌어올리고 한국시리즈 MVP가 되며 주가가 올랐는데, LG 차명석 단장이 협상 과정에서 "김현수가 시즌 중 2년 25억원 계약 조건을 채우지 못했음에도, 계약을 해달라고 했다. 그리고서는 시즌 후 더 좋은 조건을 바란다"고 폭로성 발언을 해 김현수측을 크게 난처하게 만든 것이다. 결국 이 문제가 촉발이 돼 결국 김현수는 LG를 떠나 KT와 3년 50억원 전액 보장 조건에 사인을 했다. 하지만 그 과정에서 입은 정신적 데미지가 컸다. 팬들의 비난이 속출했다. 김현수측은 "우리는 그런 요구를 한 적이 없다"며 펄쩍 뛰었다.


옵션 논란에 평생 먹을 욕 다 먹어버리니...김현수-김재환 학습 효과, …
KIA 타이거즈 양현종(왼쪽)과 심재학 단장. 사진제공=KIA 타이거즈
김재환은 초유의 '셀프 방출' 논란으로 여전히 진통중이다. 4년 전 두산과 총액 115억원 FA 계약을 할 때 삽입한 조항이 시작이었다. FA 계약 종료 후 두산과 우선 협상을 한 뒤, 합의가 안되면 방출해달라는 것이었다. 이렇게 되면 김재환은 보상 없이 사실상의 FA 시장에 나갈 수 있었다. 두산이 30억원 수준의 제안을 했는데도, 김재환이 이를 뿌리치고 나오자 김재환은 꼼수와 배신 논란으로 엄청난 비판을 받고 있다. 규정 위반은 아니다. 당시 두산이 OK 사인을 냈으니 그 조항이 들어간건데, 도의적으로라도 이렇게 나가면 안된다는 여론이 두산팬들 사이에 들끓었다.


옵션 논란에 평생 먹을 욕 다 먹어버리니...김현수-김재환 학습 효과, …
사진제공=삼성 라이온즈
그러니 새롭게 계약을 맺는 선수와 구단은 옵션 공개를 꺼릴 수밖에 없다. 양현종은 KIA와 2+1년 총액 45억원 계약을 체결했다. 당연히 어떻게 해야 +1년이 실행되는지 궁금해질 수밖에 없다. 하지만 양현종과 구단은 이에 대한 언급을 피해갔다. 괜히 의도치 않은 말과 해석이 나올 걸 걱정해서다.


삼성과 2년 총액 26억원 계약을 한 최형우도 인센티브가 있다는 것만 알렸지, 구체적으로 어떤 조건인지는 공개하지 않았다. 양현종과 같은 이유일 것이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 주5일 공복에 술 마시는 충격 식습관 "끊을 생각 절대 없어"

2.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

3.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

4.

[종합] 박나래, "매니저에 술잔 던져" 갑질 의혹→1인 기획사 문제까지…논란 어쩌나

5.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 좋아했던 SON 인생 은인, 처참한 몰락..."인내심 잃고 있다" 토트넘에 방출 고려 권유

2.

도대체 강민호는 얼마일까…'50억→26억→45억' C등급 베테랑들, 줄줄이 잭팟 터졌다

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

WHY 폰세? '3000만달러 위험한 도박' → 토론토 믿는 구석, 바로 이거였구나

5.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 좋아했던 SON 인생 은인, 처참한 몰락..."인내심 잃고 있다" 토트넘에 방출 고려 권유

2.

도대체 강민호는 얼마일까…'50억→26억→45억' C등급 베테랑들, 줄줄이 잭팟 터졌다

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

WHY 폰세? '3000만달러 위험한 도박' → 토론토 믿는 구석, 바로 이거였구나

5.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.