4, 5선발 충분히 가능할텐데...아시아쿼터 '안전빵' 시라카와 찾는 팀 왜 없을까

기사입력 2025-12-08 00:07


4, 5선발 충분히 가능할텐데...아시아쿼터 '안전빵' 시라카와 찾는 팀…
스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 왜 시라카와를 찾는 구단은 없을까.

내년부터 처음 시행되는 아시아쿼터 선수 찾기로 구단들은 바빴다. 총액 20만달러 싼(?) 몸값으로 외국인 선수 1명을 더하는 효과를 기대할 수 있으니, 심혈을 기울여야 하는 작업이었다. 이미 계약을 마치고 발표한 구단들도 있고, 마지막까지 고심하는 구단들도 있다.

언급했던 것처럼 몸값 제한이 있기에 수준급 선수를 데려오는 건 힘들었다. 일본으로 치면 2군이나 독립리그에서 뛰는 선수들이 주요 타깃이었다.

그렇기에 경험이 있는 선수가 안전한 선택이 될 수 있었다. 지난해 단기 대체 외국인 선수로 SSG 랜더스, 두산 베어스에서 뛰었던 시라카와 얘기다. 시라카와는 지난해 12경기 4승5패 평균자책점 5.65를 기록했다. 150km 넘는 빠른 공이 주무기. 독립리그에서만 뛰어 관중이 많은 경기에 '울렁증'을 보이는 등 약점도 있었지만 충분히 4~5선발 역할을 할 수 있는 선수다. 적응도 따로 필요없다. 순박한 느낌에 인기도 엄청났다. 흥행에도 큰 도움이 될 선수다.


4, 5선발 충분히 가능할텐데...아시아쿼터 '안전빵' 시라카와 찾는 팀…
스포츠조선DB
시라카와는 지난해 겨울 팔꿈치 수술을 받았다. 1년이 지났기에 충분히 공을 던질 수 있고, 스프링캠프에서 몸을 잘 만들면 개막에 맞출 수 있을 상황인데 시라카와를 찾는 팀은 없다. 일단 팔꿈치 수술을 했다는 자체가 부담 요소인 듯.

시라카와는 지난달 일본 도쿄돔에서 열린 한국과 일본 평가전 현장을 찾았다. 거기서 스포츠조선 칼럼니스트인 무로이 마사야와 만나 근황을 전했다. 팔꿈치 수술은 잘됐고, 현재 공을 던지고 있다고.

KBO리그 복귀에 대한 열망도 표출했다. 시라카와는 지난해 한국 생활이 매우 즐거웠으며 다시 KBO리그에서 뛰고 싶다는 의지를 표현했다. 당장 아시아쿼터로 선발되지 않더라도, 대체자가 필요한 구단이 분명 나올테니, 그 찬스를 기다려보는 것도 방법이 될 수 있다.

아시아쿼터 취지에 딱 부합하는 선수인 시라카와가 과연 내년 시즌 KBO리그로 돌아올 수 있을까.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

2.

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

3.

[SC초점] 조진웅 은퇴 후폭풍…이정석 옹호·SBS 교체·‘시그널2’ 향방까지 ‘일파만파’[종합]

4.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

5.

김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! 손흥민 끌어안고 '엉엉' 토트넘 문제아, 또 대형사고 쳤다..."방출 위기, 훨씬 더 강한 징계 받을 것"

2.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

3.

꿈의 3000안타 도전이 가능해보인 유일한 레전드, 그의 미래가 심상치 않다...FA 미아 위기인가

4.

선수들이 서빙하는 커피 마시고, 마주보고 대화도 하다니...꿈이야 생시야

5.

소신 발언! "손흥민 벽화로는 부족해!"→"동상이 필요하다" SON 방문 소식에 흥분한 토트넘 팬들..."그는 팀의 아이콘"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! 손흥민 끌어안고 '엉엉' 토트넘 문제아, 또 대형사고 쳤다..."방출 위기, 훨씬 더 강한 징계 받을 것"

2.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

3.

꿈의 3000안타 도전이 가능해보인 유일한 레전드, 그의 미래가 심상치 않다...FA 미아 위기인가

4.

선수들이 서빙하는 커피 마시고, 마주보고 대화도 하다니...꿈이야 생시야

5.

소신 발언! "손흥민 벽화로는 부족해!"→"동상이 필요하다" SON 방문 소식에 흥분한 토트넘 팬들..."그는 팀의 아이콘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.