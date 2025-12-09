양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 5회 구원 등판한 한화 김범수. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/
15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 조상우가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/
[스포츠조선 권인하 기자]이제 장기전인가.
'대투수' 양현종이 지난 4일 KIA 타이거즈와 2+1년 총액 45억원에 계약한 이후 5일째 감감 무소식이다.
역대 가장 많은 21명의 FA가 쏟아져나왔고 그동안 12명이 팀을 찾았다. 박찬호(KIA→두산) 강백호(KT→한화) 한승택(KIA→KT) 김현수(LG→KT) 외야수 최원준(NC→KT) 최형우(KIA→삼성) 등 6명이 새 팀으로 이적을 했고, 조수행 이영하 최원준(이상 두산) 박해민(LG) 이준영 양현종(이상 KIA) 등 6명은 원 소속 구단 잔류를 선택했다.
남은 FA는 이제 9명이다. 조상우(A등급)나 김범수(B등급) 정도가 이적이 가능할 선수로 꼽히고 김태훈(A등급) 이승현 장성우 김상수(이상 B등급) 손아섭 황재균 강민호(이상 C등급) 등은 원 소속팀에 남을 가능성이 높은 것으로 예상되고 있다.
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회초 투런홈런을 날린 삼성 강민호. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 1회초 2사 손아섭이 2루타를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/
15일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기. 3회초 1사 KT 장성우가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.15/
아직도 계약 소식이 안들린다는 것은 선수에게 마음에 드는 오퍼가 오지않았다고 해석할 수 있는 부분. 선수들의 눈높이와 팀의 눈높이가 맞지 않다고 볼 수 있다.
데려갈 팀은 없는데 원 소속팀의 계약 조건이 만족스럽지 못하면 장기전으로 갈 수밖에 없다. 다른 팀에서 전력 구성을 하며 생각을 바꿔 영입 제안을 할 수도 있기 때문이다.
FA 시장이 9일 열렸고, 박찬호의 첫 계약이 18일이었으니 첫 계약까지 9일이 걸렸지만 이후 하루나 이틀 사이에 계약 소식이 전해졌다. 투수 최원준의 두산 잔류 계약(11월 28일)과 최형우의 삼성 이적(12월 3일)간에 5일 가장 길었던 침묵.
이번에 다시 5일간 계약 소식이 전해지지 않으면서 FA 선수와 구단간의 줄다리기가 버티기 싸움으로 되는 모양새다. FA 시장은 뜨거울 땐 잡지도 못할 정도로 뜨겁지만 차가울 땐 얼음장보다도 더 차갑다. 꼭 필요한 선수에 경쟁이 붙으면 '거품'이라는 비난 속에서도 구단은 돈을 풀지만 경쟁이 없는 FA에겐 냉정하게 계약서를 내민다.
초반 FA 광풍을 보며 자신도 몸값을 높이지만 경쟁이 붙지 않을 경우엔 결국 자신의 눈높이를 낮출 수밖에 없다. 대부분 선수들이 구단의 제안을 받아 들이는 것으로 결말을 맺는 경우가 많다.
13번째 FA 계약 발표는 언제, 누구일까. 권인하 기자 indyk@sportschosun.com