'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼? '자체 육성' 롯데의 미래가 달렸다 [SC포커스)

최종수정 2025-12-09 14:21

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼…
26일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 삼성의 경기. 2회 마운드에 올라 힘차게 투구하는 롯데 윤성빈. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.26/

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼…
롯데 홍민기. 스포츠조선DB

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼…
롯데 이민석. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김영록 기자] 외부 영입 대신 자체 '육성'을 택했다. 그 중심에 롯데 자이언츠의 강속구 트리오가 있다.

올해 한화 이글스의 한국시리즈 진출을 이끈 문동주(22) 김서현(21) 정우주(19) 트리오의 센세이션은 폰세-와이스 못지 않았다.

문동주는 올한해 사실상 팀의 토종 에이스로 맹활약했고, 국가대표에서도 최고 투수로 주목받는 입지에 올라섰다. 김서현은 포스트시즌에서 약한 모습을 보이긴 했지만, 정규시즌에는 무려 33세이브를 올리며 박영현(KT 위즈, 35세이브)에 이어 구원 부문 2위에 이름을 올렸다. 그리고 정우주는 후반기 필승조로 거듭난데 이어 가을야구 무대에선 대체 선발까지 소화하며 뜨거운 주목을 받았다.

세 투수 모두 160㎞에 육박하는 강속구를 던지는데다. 한화가 최근 팀의 미래를 걸고 집중적으로 지명한 투수 유망주들이라는 상징성도 있다.

롯데에도 구속만큼은 이들 못지 않은 3인방이 있다. 올해 직구 구속 160㎞를 기록한 윤성빈(26)을 비롯해 최고 156㎞를 던진 홍민기(24), 155㎞의 이민석(22)이 그들이다.

롯데로선 이들이 한화 트리오처럼 팀의 미래로 거듭나주길 바라는 입장. 문동주와 동갑내기인 이민석이 막내라는 차이는 있지만, 윤성빈과 홍민기 역시 20대 중반의 아직 신체적 전성기가 진행중인 나이다.

데뷔 시즌부터 1군에서 인상적인 활약을 보여준 이민석과 달리 윤성빈과 홍민기에겐 긴 암흑기가 있었다.

윤성빈은 2017년 1차지명으로 롯데 유니폼을 입은 뒤 2019년부터 2024년까지 1군에서 단 3경기 2⅓이닝 등판에 그칠 만큼 잊혀진 유망주였다.


'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼…
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 한화가 5대4로 승리했다. 경기를 끝낸 문동주가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

하지만 올해 김상진 투수코치 부임 이후 투구폼을 편안한 형태로 조정하면서 제2의 인생을 맞이했다. 이는 작년과 올해 2번의 선발등판 기회를 주고, 150㎞대 중반의 강속구를 살려보고자 집중 육성을 지시한 김태형 감독의 속내가 제대로 맞아떨어진 결과였다.

경험 부족을 드러내며 평균자책점 7.67로 시즌을 마쳤지만, 무려 31경기 27이닝을 소화한 자체로 과거와는 다른 1년을 보냈다. 올해 최고 160㎞까지 찍어본 자신감에 잘 준비된 피지컬, 단단해진 멘털로 내년 시즌 활약이 기대된다.

홍민기 역시 윤성빈 못지 않은 '사이버투수'로 유명했다. 2020년 2차 1라운드로 롯데 유니폼을 입었지만, 1군에선 4경기 4이닝이 전부였다.

올해 본격적으로 등판 기회를 얻었고, 선발과 불펜을 오가며 25경기 32이닝을 소화하는 등 인상적인 투구를 펼쳤다. 마무리캠프에서 다시 볼을 잡으며 스스로를 가다듬었다. 올시즌을 디딤돌로 임할 내년 시즌이 한층 더 기대된다.

이민석은 내년이 본격적인 시험무대다. 지난해 20경기(선발 17)에 등판하며 87⅓이닝을 소화했다. 이제 본격적인 선발투수로 스텝업이 필요한 시점이다.

현재 롯데는 외국인 투수 두명을 제외한 선발 자리가 모두 미정인 상황. 박세웅이 다소 아쉬운 한해를 보낸 상황에서, 나균안이나 이민석이 토종 에이스로 올라설 잠재력은 이미 보여줬다. 가을무대에서 류현진을 밀어내고 토종 1선발로 올라선 문동주처럼, 자신에게 주어진 기회를 거머쥐어야한다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

3.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

4.

[공식] '유퀴즈' 측 "조세호 자진 하차 존중, 유재석 이번주 홀로 녹화"

5.

[인터뷰②] '자매다방' 정이랑 "'청룡' 박정민에 2주간 행복..내 설렘 버튼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최형우 충격' KIA, 150억 악성 계약 오명 벗어야 한다…"이런 야구하던 선수 아닌데"

2.

'와 이런 변수가' 김하성에 밀린 비운의 유망주, FA 잭팟 방해꾼 되나…"트레이드 매물" 예고

3.

[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성...앤더슨, DET에서 스쿠벌과 한솥밥

4.

손흥민 카메라 세리머니. 벽화로 재탄생. 토트넘 하이로드에 전시된다

5.

양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

스포츠 많이본뉴스
1.

'최형우 충격' KIA, 150억 악성 계약 오명 벗어야 한다…"이런 야구하던 선수 아닌데"

2.

'와 이런 변수가' 김하성에 밀린 비운의 유망주, FA 잭팟 방해꾼 되나…"트레이드 매물" 예고

3.

[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성...앤더슨, DET에서 스쿠벌과 한솥밥

4.

손흥민 카메라 세리머니. 벽화로 재탄생. 토트넘 하이로드에 전시된다

5.

양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.