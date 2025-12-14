"FA 엄청난 타격"…'3억도 안 든다' 亞쿼터 위협 벌써 시작됐다

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 5회말 2사 1루 김범수가 디아즈를 내야땅볼로 처리한 후 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/
[스포츠조선 김민경 기자] "불펜 FA들에게는 큰 타격이라고 생각한다."
벌써 아시아쿼터 선수들의 위협이 시작됐다. 지금까지 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 아시아쿼터 선수와 계약을 마친 가운데 전원 투수가 뽑혔고, 그중 6명이 일본인 투수다. 이들 대부분은 필승조 정도는 가능하다는 평가를 받고 있다.
KBO는 아시아쿼터제를 2026년부터 도입하기로 했다. 아시아쿼터 선수는 아시아야구연맹 소속 국가 기준 아시아 국적 천제와 호주 국적 선수를 대상으로 팀당 한 명씩 보유할 수 있다. 각 구단은 기존 외국인 선수 3명과 아시아쿼터 선수까지 더해 4명을 모두 한 경기에 출전시킬 수 있다. 포지션 제한은 없다. 아시아쿼터 선수 신규 영입 상한액은 20만 달러(약 2억9000만원)다.
계약을 완료한 일본인 투수는 두산 타무라 이치로(20만 달러) SSG 타케다 쇼타(20만 달러) KT 스기모토 코우키(12만 달러) 삼성 미야지 유라(18만 달러) NC 토다 나츠키(13만 달러) 롯데 코야마 마사야(15만 달러) 등이다. 상한액 20만 달러를 꽉 채운 투수는 타무라와 타케다 2명뿐이다.
2~3억원이면 몸값이 아주 높은 수준은 아닌데, 아시아쿼터 일본 투수들 대부분 필승조는 가능한 구위를 갖춘 것으로 평가받는다. 불펜 FA 시장이 당연히 타격을 받을 수밖에 없다.
한 구단 관계자는 "아시아쿼터 일본 투수들이 불펜 FA들에게 큰 타격을 준다고 생각한다. 올해 시장에서는 김범수나 홍건희 정도가 직격탄을 맞았다고 본다. 괜찮은 아시아쿼터 선수만 구하면 FA에 투자하는 것보다 낫다고 본다. 그래도 왼손 불펜이나 젊은 필승조들은 그나마 타격이 덜할 것"이라고 설명했다.
올겨울 FA 계약을 마친 불펜 투수는 두산 이영하(4년 52억원)와 최원준(4년 38억원), KIA 이준영(3년 12억원)까지 3명뿐이다. 이영하와 최원준은 선발투수도 가능한 가치를 고려했다는 차이가 있고, 이준영은 좌완이다.
시장에 남아 있는 불펜 투수는 조상우 김태훈(이상 A등급) 김범수 김상수(이상 B등급) 홍건희(자유계약 신분) 등 5명이다.
조상우는 A등급 보상에 발목이 잡힌 상태인데, 원소속팀 KIA와 협상에도 속도가 붙지 않는 예외 사례. 아시아쿼터의 타격을 받았다고 말하기는 어렵다.
조상우를 제외한 나머지는 아시아쿼터의 타격을 받았다고 보기 충분하다. 구단들이 아시아쿼터를 뽑기 전에는 김범수와 홍건희는 영입전이 어느 정도 있을 것으로 예상됐는데, 생각보다 시장이 조용한 상황이다. 협상이 지금까지 길어진다는 것은 좋은 조건의 오퍼를 구단들이 하지 않고 있다는 뜻이다. 아시아쿼터 불펜 투수들이 내년 시즌에 성과까지 낸다면, 필승조가 아닌 국내 불펜 FA를 향한 평가는 더 박해질 전망이다.
