여윳돈 단돈 5억원, 김범수 홍건희 영입 가능할까...원태인 구자욱까지, 복잡해진 샐캡 계산법

기사입력 2025-12-23 01:54


여윳돈 단돈 5억원, 김범수 홍건희 영입 가능할까...원태인 구자욱까지,…
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 한화 김범수가 투구를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

[스포츠조선 정현석 기자]한국야구위원회(KBO)가 최근 2025년 구단별 연봉 상위 40명 합계 금액을 발표했다.

삼성 라이온즈가 가장 높았다. 132억700만원(1인 평균 3억3018만원)으로 지난해까지 1위였던 LG트윈스(131억5486만원)을 근소한 차로 추월했다.

다행히 경쟁균형세(샐러리캡) 상한선을 넘지는 않았다.

2023년에 도입된 경쟁균형세 상한액은 2024년까지 114억2638만원이었다. 올 시즌은 이사회를 거쳐 기존 대비 20% 증액된 137억1165만원으로 상향 조정됐다. 삼성은 상한선까지 단 5억465만원 만을 남겨두게 됐다.

여기서 궁금한 점 하나. 약점으로 꼽히는 외부 영입을 통한 불펜 보강을 할 여윳돈이 있을까.

결론부터 이야기 하면 무리하면 방법을 찾을 수는 있지만 결코 쉽지만은 않은 상황이다. 삼성이 시장에 남아 있는 FA 김범수, 자유계약선수 홍건희 영입전에 적극적으로 참전하고 있지 않은 이유다.


여윳돈 단돈 5억원, 김범수 홍건희 영입 가능할까...원태인 구자욱까지,…
23일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기, 두산 홍건희가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.23/
선수의 기대 몸값이 삼성이 감당할 수 있는 범위를 넘는다.

김범수의 협상 희망금액은 최소 40억원. 샐러리캡이 찰랑찰랑한 삼성으로선 선뜻 다가가기 부담스러운 규모다.


홍건희 역시 쉽지 않다. 원 소속팀 두산베어스로부터 받을 수 있었던 2년 15억원을 거부하고 자유계약 시장에 나온 홍건희는 3년 이상 계약을 원하고 있다. 이 경우 당연히 총액 20억원을 훌쩍 넘을 수 밖에 없다.

설상가상 가을야구에서 선전한 삼성의 내년 40인 연봉 총액은 늘어날 수 밖에 없는 구조다.

여기에 '왕조시절의 상징' 최형우를 FA 시장에서 2년 최대 26억원에 모셔왔다. 내부 FA 김태훈과 3+1년 최대 20억원에 계약을 마쳤다. 올시즌 상위 고액 연봉선수들의 연봉 인상요인도 있다.


여윳돈 단돈 5억원, 김범수 홍건희 영입 가능할까...원태인 구자욱까지,…
삼성 라이온즈 최형우(왼쪽)와 이종열 단장. 사진제공=삼성 라이온즈
상황이 여의치 않지만 그렇다고 방법이 아예 없는 건 아니다.

다행히 경쟁균형세 상한액이 늘어난다. 2026년부터 2028년까지 3년간 매년 5%씩 상향된다. 올해 137억 1165만원인 상한액은 내년인 2026년 143억 9723만원, 2027년 151억 1709만원, 2028년 158억 7294만원으로 순차적으로 늘어난다.

초과 시 제재도 크게 완화됐다.

1회 초과 시 기존 초과분의 50%에서 30%로 줄었다. 2회 연속 초과 시 100%이던 제재금을 50%를 완화했는데, 치명적으로 피해야 하는 지명권 하락 페널티가 폐지됐다. 3회 연속 초과시에만 100%에 다음 시즌 1라운드 지명권 9라운드 하락이 있다.

결국 최악의 경우 2회 연속까지는 돈으로 때울 수 있다는 건데, 그나마 상한액이 매년 5%씩 늘어나니 계획을 잘 세우면 피해갈 방법이 전혀 없는 건 아니다.


여윳돈 단돈 5억원, 김범수 홍건희 영입 가능할까...원태인 구자욱까지,…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 승리한 삼성 원태인, 구자욱이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
다만, 고려해야 할 거대한 변수가 있다.

FA를 1년 앞둔 구자욱, 원태인과의 다년계약이다.

삼성은 일관되게 원태인 구자욱이란 투-타 프랜차이즈 스타와의 계약을 원하고 있다. 선수만 오케이 하면 바로 협상 테이블을 차릴 예정이다.

두 빅스타의 예상 몸값은 상상을 초월한다. 1년 내내 언제 어떤 계약이 이뤄질지 모르는 만큼 미리 여유공간을 확보해 놓아야 한다. 다행인 점은 삼성에서만 오래 뛴 구자욱이나 원태인의 경우 프랜차이즈 스타 예외규정을 적용해 연봉의 50%를 제외하고 계산할 수 있다는 점.

이래저래 복잡한 계산이 선행돼야 고려할 수 있는 김범수 홍건희 영입 가능성. 분명한 사실은 현재 예상되는 희망 몸값이 유지되는 한 삼성이 선뜻 접근하기는 쉽지 않다는 점이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

2.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

3.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

4.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

우승팀인데, 투수 부족해요? LG, 한화 방출 '파이어볼러' 장시환 영입...포수 김민수도 합류 [공식발표]

3.

[공식발표]'와 39살에 팬투표 전체 1위라니' 올스타 40명 전격 공개, 여자부 1위는 김다인

4.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

5.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

우승팀인데, 투수 부족해요? LG, 한화 방출 '파이어볼러' 장시환 영입...포수 김민수도 합류 [공식발표]

3.

[공식발표]'와 39살에 팬투표 전체 1위라니' 올스타 40명 전격 공개, 여자부 1위는 김다인

4.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

5.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.