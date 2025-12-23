"나를 보며 자신감 얻길" 차기 주자는 안우진? 222억 대박, ML 열…

"나를 보며 자신감 얻길" 차기 주자는 안우진? 222억 대박, ML 열풍 부나

메이저리그 샌디에이고 파드리스와 입단 계약을 맺은 송성문이 23일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 샌디에이고 파드리스의 가방에 새겨진 송성문의 영문 이름. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.23/

[인천공항=스포츠조선 나유리 기자]"2년전까지만 해도 한국에서도 많이 버거워하는 선수였는데요."

샌디에이고 파드리스에 입단하게 된 내야수 송성문은 자신을 이렇게 돌아봤다.

포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 도전한 송성문은 과거 박찬호, 김하성 등이 뛰었던 샌디에이고와 4년 1500만달러(약 222억원)를 보장받는 조건에 계약을 체결했다.

송성문은 계약금으로 100만달러를 두번에 걸쳐 지급 받는다. 첫번째는 올해 12월 30일, 2027년 1월 15일에 총 100만달러를 사이닝 보너스로 받게 된다.

2026시즌 송성문의 연봉은 250만달러고, 2027시즌에는 300만달러, 2028시즌에는 350만달러다.

2029시즌에는 선수 옵션이 걸려있다. 송성문이 선택하면, 400만달러의 연봉을 받고 잔류할 수 있다. 만약 잔류를 포기하면 FA자격을 얻어 시장에 나갈 수 있다.

2030시즌에 대해서는 700만달러의 상호 옵션이 있고, 송성문이 샌디에이고를 떠나게 되면 100만달러의 바이아웃이 포함된다.


대단한 인생 역전이다. 키움의 유망주 중 한명이었던 송성문은 2023년까지는 크게 두드러지는 성적을 내지 못했다. 2022시즌 13홈런을 치며 장타에 대한 가능성을 남겼을 뿐, 수비력까지 불안하다는 평가를 받았었다.


그가 달라진 것은 본격적으로 몸을 키우고, 더 집중해서 훈련을 하기 시작한 2023년부터. 2024시즌을 앞두고 몸부터 달라진 그는 3할-20홈런-20도루를 할 수 있는 안정적인 핫코너 3루수로 대변신했다.

불과 2년사이에 유망주에서 리그 최고 타자로 우뚝섰다. 지난해에는 같은 포지션 경쟁자 김도영(KIA)에 밀렸지만, 올해는 3루수 골든글러브부터 각종 상을 쓸어담았다. 호타준족이 된 그의 재능을 메이저리그도 놓치지 않았고, 시즌 초반까지만 해도 미국 진출 가능성이 희박하다고 봤지만 끝내 현실로 만들었다.


메이저리그 샌디에이고 파드리스와 입단 계약을 맺은 송성문이 23일 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.23/
송성문은 "솔직히 2년 전까지만 해도 한국에서도 많이 버거워하는 선수였다. 노력하고, 인내하고, 열심히 준비하다보니까 이렇게 좋은날이 온 것을 키움 후배들이 보고 놀랐을 것이다. 옆에서 경험하고, 본 만큼 키움 선수들도 동기부여를 조금은 얻을 수 있을거라 생각한다. 열심히 지금처럼 꾸준히 하다보면 좋은 날이 꼭 올거라 본다"며 후배들도 자신을 보고 희망을 품기를 당부했다.

김하성, 이정후, 김혜성에 이어 이정후까지 메이저리그에 진출하면서, 당분간 KBO리그에 '메이저리그 러시'가 일어날 가능성도 염두에 둘 수밖에 없다.

송성문은 첫번째 주자로 팀 동료인 안우진을 꼽았다. 그는 "벌써 이야기가 나오는 것 같은데, 우진이는 꼭 미국에 갈 수 있을 것 같다"며 웃었다.

안우진 뿐만 아니라 김주원, 김도영 등도 포스팅 대상이 된다면 해외 진출 가능성이 높은 선수로 꼽힌다.


인천공항=나유리 기자 youll@sportschosun.com

