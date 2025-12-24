송성문-김혜성으로 80억 번 키움...2년 후 100억 이상도 가능하다, 이 선수만 멀쩡히 돌아온다면

기사입력 2025-12-24 17:07


송성문-김혜성으로 80억 번 키움...2년 후 100억 이상도 가능하다,…
스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 2년 후 또 곳간이 채워질 수 있다면...

키움 히어로즈는 2년 연속 '대박'을 터뜨렸다.

지난해 이맘때 김혜성을 LA 다저스로 보내며 포스팅 보상금으로 250만달러(약 36억원)를 벌었다. 그리고 올해는 송성문이 샌디에이고 파드리스로 '깜짝' 이적하며 300만달러(약 44억원)를 팀에 안겼다. 두 사람의 보상금은 이후 옵션 이행 등에 의해 더 불어날 수도 있다.

선수들이 진출하는 것도 진출하는 것인데, 키움이 버는 돈이 더 화제다. 강정호, 박병호, 김하성, 이정후, 김혜성, 송성문 6명의 선수를 포스팅으로 떠나보내며 번 돈이 무려 700억원이 넘는다.

이걸로 끝이 아니다. 키움의 관심은 또 2년 후로 쏠릴 수밖에 없다. 그간 메이저리그 진출 1순위 투수로 꼽힌 안우진이 있기 때문이다.

안우진은 고교 시절 '학폭' 논란으로 인해 국가대표팀에 선발될 수 없었고, 국제대회 출전 불가로 병역 혜택을 받을 수 없었다. 결국 팔꿈치 수술을 진행한 후 사회 복무 요원으로 병역을 올해 마쳤다.


송성문-김혜성으로 80억 번 키움...2년 후 100억 이상도 가능하다,…
스포츠조선DB
원래는 올시즌 말 등록이 돼 던지려 했는데, 준비 과정 훈련을 하다 오른 어깨를 다치며 수술대에 오르는 불운을 맛봐야 했다. 하지만 키움은 공을 던질 수 없는 안우진을 시즌 막판 1군 엔트리에 등록시키는 '꼼수'를 썼다. 그 등록으로 2028 시즌 후 포스팅이 가능하던게, 2027 시즌으로 당겨질 수 있게 됐다.

선수, 구단 모두 윈-윈이다. 선수는 한 살이라도 젊을 때 빨리 미국 도전을 하고 싶은게 당연하다. 구단도 선수 가치가 좋을 때 포스팅을 해야 돈을 많이 벌 수 있다. 그러니 욕 먹는 걸 감수하고서라도 엔트리 등록을 허락했을 것이다.


무엇보다 중요한 건 안우진의 건강과 구위. 보통 팔꿈치는 수술 후 1년이면 회복이 되고 구위가 더 좋아지는 선수들도 있다. 하지만 어깨는 다르다. 후유증이 크다. 불행 중 다행인 건 안우진이 다친 부위는 선수 생명에 치명적 영향을 주는 곳이 아니다. 그래서 회복 기간도 빠르다. 하지만 일각에서는 어떤 부위든 어깨에 칼을 대면 투수에게는 절대 좋을 수 없다는 부정적 인식도 있다.

결국 안우진이 재활을 열심히 마치고 돌아와 보여주는 수밖에 없다. 정상일 때 구위만 보여준다면 안우진은 분명 메이저리그에 갈 수 있는 실력을 갖춘 선수다. 또 키움이 수십억원, 아니 100억원 이상의 보상금을 받는 꿈을 꿀 수 있게 된다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

2.

MC몽, 차가원과 불륜 부인하더니 "만나는 사람 있다" 돌연 열애 발표 [전문]

3.

MC몽, 차가원과 불륜설 부인 "카톡은 조작, 120억 채무 이행할 것" [전문]

4.

[공식]원헌드레드 측 "MC몽·차가원 불륜설, 사실 NO…조작된 대화"(전문)

5.

'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

2.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

3.

감기에 마스크 썼는데... 15점 5세트에 혼자 9점 폭발 에이스의 충격 발언 "팀원들 각자 잘했고 그래서 이겼다"

4.

'역시 한국 GOAT' 박지성 초대박! EPL 역대 최고 미드필더 22위 선정 "퍼거슨 신뢰 받은 선수"...모드리치-외질-알론소-귄도안보다 위

5.

'샤프'김은중 감독의 수원FC 이별사[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

2.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

3.

감기에 마스크 썼는데... 15점 5세트에 혼자 9점 폭발 에이스의 충격 발언 "팀원들 각자 잘했고 그래서 이겼다"

4.

'역시 한국 GOAT' 박지성 초대박! EPL 역대 최고 미드필더 22위 선정 "퍼거슨 신뢰 받은 선수"...모드리치-외질-알론소-귄도안보다 위

5.

'샤프'김은중 감독의 수원FC 이별사[전문]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.