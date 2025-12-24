선우용여, 입국장서 子 3시간째 안 나와 ‘멘붕’..결국 눈물

기사입력 2025-12-24 20:11


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우용여가 공항 입국장에서 3시간 넘게 아들을 기다리며 눈시울을 붉혔다.

24일 선우용여의 유튜브 채널에는 '10년만에 한국 온 아들 안고 공항에서 펑펑 운 선우용여의 사연은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 소개글에서 선우용여는 "오늘은 LA사는 아들이 10년 만에 한국에 왔습니다. 우리 손주들은 한국이 처음이었구요. 근데 비행기가 도착한지 세시간이 넘도록 안 나와서 너무 놀랐습니다. 공항에서 아들을 찾느라 목이 메이고 눈물이 났습니다"고 전해 눈길을 끌었다.

이어 공개된 영상에는 LA사는 아들이 10년 만에 가족과 함께 한국을 찾은 모습이 그려졌다. 공항으로 마중 나온 선우용여는 "아들이 미국에서 자리를 잡느라 한국에 오지 못했다"며 "손자, 손녀가 할머니 집에 처음 오는 것이라 설렌다"고 들뜬 마음을 전했다.

이때 아들이 한국 공항에 도착했다는 전화가 걸려왔다. 아들은 "비행기에서 내렸다. 금방 나간다"고 전했다.


이에 플랜카드까지 들고 입국장 앞에 서 있던 선우용여는 아들이 좀처럼 모습을 보이지 않자 전화를 걸었다. 하지만 아들은 전화를 받지 않았고, 며느리에게 건 전화 역시 연결되지 않았다.

아들이 아직 짐을 찾지 못한 것 같다고 판단한 선우용여는 뒤로 물러나 벤치에서 30분 넘게 기다렸다. 이내 승객들의 모습이 하나둘 보이기 시작했지만, 아들 가족은 좀처럼 모습을 드러내지 않았다.

결국 선우용여는 공항 직원에게 "같은 비행기에 탄 승객이 30분전에 나왔는데 우리 아들은 아직 나오지 않았다"고 문의를 했고, 이에 직원은 "검역이나 세관 과정에서 문제가 있을 경우 상황에 따라 시간이 좀 걸릴 수 있다"고 설명했다.


선우용여는 "큰일났다. 이렇게 안 나올 수가 없다"며 깊은 걱정을 드러냈다. 그 순간, 아들이 드디어 모습을 드러냈다. 손녀는 늦게 입국장을 빠져나온 이유에 대해 "아빠를 잃어버렸다. 아빠가 없어졌다"고 말해 궁금증을 자아냈다.

안도의 한숨을 내쉰 선우용여는 결국 "할머니가 얼마나 걱정했는지 아느냐"며 울먹였다. 이후 선우용여의 아들은 "랜덤으로 짐 검사에 걸려 나만 검사를 받느라 늦었다"고 설명했다.

jyn2011@sportschosun.com

