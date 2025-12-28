'FA로만 200억 돌파 야구 재벌' 새 역사 쓴 강민호 "형우형이 우승…

|
[스포츠조선 김용 기자] "우승 반지 끼게 해준다고..."
이로써 강민호는 KBO리그 역대 최초로 4번째 FA 계약을 체결한 선수로 이름을 남기게 됐다.
다음은 계약 후 강민호와의 일문일답.
최초의 FA 4번이라는 기록을 세울 수 있어서 개인적으로 감사하게, 뜻 깊게 생각하고 있다.
-이번 계약까지 포함해 10시즌을 삼성에서 뛰게 됐다. 처음 삼성에 왔을 때 이렇게 오래 몸담을 것이라고 예상했는지.
당시만 해도 조금 낯설기도 했었고 이 팀에서 이렇게 10년을 뛰게 될 거라고 생각하지 못 했다. 앞으로 2년 동안 내가 예전에 다른 팀 소속으로 봤던 왕조 삼성을 만들고 마무리하고 싶다.
-선수 강민호는 새로운 계약 2년간 팀에서 어떤 역할을 해야 할 것으로 생각하는가.
팀내 베테랑의 위치에 있기 때문에 후배들을 잘 이끌어서 이제는 가을야구만 진출하는 팀이 아닌 정말 우승을 할 수 있는 팀이 되도록, 꼭 왕조 삼성을 만들고 싶다.
-구자욱을 포함한 많은 팀 동료들이 강민호의 잔류를 강하게 원했는데, 동료들에게 한마디 한다면.
비시즌 동안 (구)자욱이나 (원)태인이나 저를 정말 간절하게 불러주는 모습이 너무 고마웠다. 시즌 때 밥을 많이 사준 덕분이라고 생각한다. 앞으로 밥을 더 많이 살 테니 내년에 힘을 합쳐서 우승이라는 목표를 향해 같이 가고 싶다.
-이번 오프시즌 동안 삼성 유니폼을 입게 된 최형우가 '(강민호가 아직 계약 전이지만) 강민호와 한 팀이란 말도 안 되는 일이 현실이 됐다'며 반가워했는데
예전부터 친하게 지낸 형이었고, 존경하는 선배이기도 하면서, 정말 저렇게 야구를 해야겠다는 롤모델로 삼을 수 있는 선수였다. 이제는 같은 팀에서 뛸 수 있다는 것 자체가 너무 기분 좋다. 형우형이 먼저 계약을 하고 내가 계약을 안 하고 있는 상황이었는데, '뭐하냐, 빨리 계약해라. 내가 반지 끼게 해줄게'라고 나에게 말해줬다. 이제 계약했으니, 형우형에게 전화해서 우승 반지 끼워달라고 말해야겠다.
-마지막으로 계약 소식을 기다려온 팬들에게 인사해달라
생각보다 많이 늦어져서 죄송한 마음이다. 어떻게 하다보니 조금 늦어졌는데, 그래도 2025년 안에 계약을 마무리해서 기분이 좋고 팬 여러분께 새해 선물이 되었으면 한다. 준비 잘 해서 2026년에는 한국시리즈를 라이온즈 파크에서 열 수 있도록 할테니 지켜봐주셨으면 한다.
