당당한 프로팀이 생겼다...이제 울산팬들은, 롯데 야구 더 이상 못보는 …

[스포츠조선 김용 기자] 이제 울산에서 롯데 야구 못보는 건가.
아무리 2군 경기만 한다지만, 당당히 울산 연고의 프로팀이 생긴 것이다. 이렇게 되면 애매해지는 게 롯데 자이언츠다.
하지만 울산 경기는 롯데에 득이될 게 많지 않았다. 사실상 원정 경기다. 구장 시설도 부산에 비해 열악하다. 돈은 돈대로 쓰고, 홈 어드밴티지를 누리지 못한다. 입장 수익도 확 줄어든다. 또 인조잔디다. 2024년 8월 LG 트윈스와의 3연전 때 이미 난리가 났었다. 폭염 속 무리하게 경기를 치르려다 선수들이 탈진해 쓰러지는 사태가 발생했고, 출범 후 처음으로 폭염 취소가 결정되기도 했다.
이제 울산에 팀이 생겼으니 굳이 롯데가 무리하게 가서 경기를 할 명분이 사라졌다. 롯데가 당시 울산과 처음 손을 잡은 것도, 원래 제2의 홈이었던 마산에 NC 다이노스가 들어오면서부터였다.
하지만 딜레마다. 울산시 입장에서는 웨일즈는 웨일즈고, 롯데 경기를 계속해서 유치하고 싶을 수밖에 없다. 당장 올해 6월 열리는 지방선거를 앞두고 표심에도 영향을 미칠 수 있는 요소다.
롯데 관계자는 "쉽지 않은 문제다. 울산시와 심도 깊은 논의를 해봐야 한다. 보통 시즌 일정이 나온 후 울산과 만나 일정을 조율했다. 이제 프로팀이 생겼으니, 우리가 가서 경기를 하는 게 맞는 건지 등 원론적인 부분부터 얘기를 해봐야 할 것"이라고 말했다.
위에서 언급했던 것처럼, 몇 년부터 몇 년까지 경기를 치러야 한다는 등의 조항이 있으면 모르겠지만 그런게 없다. 사실 롯데는 언제든 울산 경기를 포기할 수 있는 권리를 갖고 있다. 그런 가운데 웨일즈가 탄생했다. 과연 롯데는 어떤 선택을 하게 될까.
김용 기자 awesome@sportschosun.com