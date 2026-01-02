'1억4천만 주셔도 전 좋아요' 감독, 단장도 안뽑혔었는데...'흥부자'…

|
[스포츠조선 김용 기자] 아니 감독, 단장도 정해진 게 없었는데 외국인 선수 영입이 말이 되나.
한국 시스템을 잘 아는 선수들에게는 동기부여가 될 수 있다. 당장은 박봉이지만, 2군에서 자기 기량만 보여준다면 시즌 도중 대체 선수로 충분히 1군에 입성할 수 있다. 외국인 농사라는게 성공보다 실패 확률이 높다. 자리는 언제나 생긴다.
이번에는 2026년 새해 인사와 함께 고래 사진을 올렸다. 그러니 울산의 새 외국인 선수로 오는 것 아니냐는 추측이 자연스럽게 나왔다. 위에서 언급했지마 도슨은 원래 몸값이 높은 선수가 아니기도 했고, 이 창구를 통하면 1군 다른 팀으로 갈 수 있는 시스템을 꿰뚫고 있기에 울산행에 충분히 관심을 가질만 하다. 다른 팀들도 대체 선수를 찾을 때 모험을 할 바에는, 한국에 적응을 마친 선수들을 우선 고려할 수밖에 없다. 울산이 그 선수 공급 창구로 활용될 가능성이 높다. 그렇게 선수가 팀을 옮기면, 그 때는 연봉이 대폭 상승할 수 있다.
다만, 고래 사진 하나 올렸다고 도슨이 울산 선수가 됐다고 하기는 힘들다. 언급한대로 아직 감독도, 단장도 선임되지 않은 상태였다. 그런 가운데 외국인 선수부터 뽑는다는 게 말이 안된다.
자신이 울산에 간다는 것보다, 가고 싶다는 어필을 한 것으로 보인다. 이전 KBO 여러 구단들 연락을 받았다고 했을 때도, 실제 도슨에게 구체적 관심을 표명한 구단은 없었다. 미국 현지 스카우트가 몸상태 점검을 한 정도였다고 하다.
어찌됐든 도슨은 한국과 KBO리그에 대한 관심을 놓지 않고 있다. 기량도, 팬서비스도 좋은 선수로 KBO리그 어디에서라도 뛰면 좋을 선수다. 과연 도슨이 울산의 첫 외국인 선수로 이름을 남길 수 있을까.
도슨이 고래 사진을 올리고 울산은 2일 장원진 초대 감독, 김동진 초대 단장을 낙점했다. 이제 본격적으로 선수단 구성에 들어간다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com