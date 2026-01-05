'악의 제국' 욕심은 끝이 없다...밀워키-마이애미 에이스 전부 데려가나

기사입력 2026-01-05 11:18


'악의 제국' 욕심은 끝이 없다...밀워키-마이애미 에이스 전부 데려가나
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 마이애미와 밀워키의 에이스들, 양키스로 가나.

'악의 제국' 뉴욕 양키스가 선발 보강에 열을 올리고 있다.

양키스는 게릿 콜, 카를로스 로돈, 클라크 슈미트 세 사람이 팔꿈치 수술을 받았다. 다행히 올시즌 개막에 맞춰 돌아올 예정이지만, 재활이라는게 어떻게 될지 모르니 개막 초반 세 사람 중 누군가에게서 문제가 발생할 수도 있다.

그래서 양키스는 '보험용' 선발 카드를 노리고 있다. 미국 현지 매체 '디애슬래틱'은 양키스가 마이애미 말린스의 젊은 에이스 에드워드 카브레라 트레이드를 논의하고 있다고 보도했다. 또 다른 매체 'MLB네트워크'는 샌프란시스코 자이언츠와 시카고 컵스도 카브레라를 노리는 팀들이라고 보도했다.

'디애슬레틱'은 양키스가 카브레라 뿐 아니라 밀워키 브루어스의 에이스 프레디 페랄타 계약에 대해서도 계속 얘기중이라고 했다.

양키스가 아무리 돈을 잘 쓰는 구단이어도 FA 시장에서 수준급 투수를 데려오는 건 부담이 있지만, 트레이드는 그보다 훨씬 부담이 덜하다. 카브레라는 지난해 연봉 195만달러에 그쳤고, 페랄타는 올해 계약 마지막 시즌 800만달러 연봉이다. 예비 FA다.

카브레라는 부상 전력이 있고, 제구 불안을 지적받고 있지만 엄청난 강속구가 매력적인 투수다. 올해 개인 최다인 137⅔이닝에 150삼진을 기록했다. 페랄타는 설명이 필요 없는 리그 최강 에이스 중 한 명. 지난 시즌 17승에 삼진을 204개나 잡아냈다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고영욱, 새해벽두부터 이상민 저격…'SBS 대상 수상'에 "다수가 납득 못해"

2.

이부진, 서울대 간 장남과 NBA 직관 포착...공 굴러오자 ‘엄마 보호’

3.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

4.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

5.

故 김미수, 31살밖에 안됐는데...정해인·블핑 지수도 비통 '오늘 4주기'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC 대서특필! "흥민이형 여기에 사인 좀..." 유니폼 모으던 미드필더의 대반전, EPL 중원 최강 등극→"마스터클래스" 극찬

2.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

3.

'홍명보호' 경사났네 경사났어! "메시 연상케 했다" MOTM…"더 큰 무대로 향하길"→잉글랜드행 관심

4.

폰-와-문 선발에 4할 쳤다니…100억투자, 홈구장 적응 문제 없다 "좋은 기억 밖에 없었다"

5.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC 대서특필! "흥민이형 여기에 사인 좀..." 유니폼 모으던 미드필더의 대반전, EPL 중원 최강 등극→"마스터클래스" 극찬

2.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

3.

'홍명보호' 경사났네 경사났어! "메시 연상케 했다" MOTM…"더 큰 무대로 향하길"→잉글랜드행 관심

4.

폰-와-문 선발에 4할 쳤다니…100억투자, 홈구장 적응 문제 없다 "좋은 기억 밖에 없었다"

5.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.