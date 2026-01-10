이정후는 되는데, 동료는 왜 안되나? 결국 사과했다 "죄송합니다"

|
[스포츠조선 나유리 기자]"저는 여전히 개선해야 할 부분이 많다는 점을 깨달았습니다."
2024시즌 빅리그 4경기에 등판해 11이닝 동안 평균자책점 9.82를 기록했고, 2025시즌에는 8경기에 등판해 2승4패 평균자책점 6.37의 성적을 냈다.
9일 'ET투데이' 등 대만 언론 보도에 따르면, 덩카이웨이는 이날 소속 에이전시를 통해 성명서를 발표했다. 그는 "가족 및 구단과 오랜 논의 끝에 어려운 결정을 내렸다"면서 "대표팀 유니폼을 입은 자신의 모습을 기대했던 팬들이 실망하실 수 있다는 점을 이해한다"며 일단 팬들에게 사과했다.
그는 "대만 대표팀에 출전하는 것은 매우 의미있고 소중한 영광이었으며 지금도 그 마음은 변함이 없다. 하지만 메이저리그 무대를 처음 밟은 이후 높은 수준의 경쟁을 해야 하는 상황에서 어려움을 느꼈고, 여전히 발전하고 배워야 할 부분이 많다는 것을 분명히 깨달았다"면서 "앞으로 더 치열한 결쟁을 해야하는 상황에서 다음 목표를 위해 더 철저히 준비를 해야한다고 판단을 내렸다. 아쉽게도 올해 WBC 출전은 거절할 수밖에 없었다"고 배경을 설명했다. 빅리그에서 조금 더 자리를 잡기 위해서는 WBC 출전보다 소속팀에서의 일정에 집중해야한다는 결론을 내린 것이다.
대만 대표팀의 배려와 초청에 감사를 표한 그는 "감독님이 이해해주고 존중해주셔서 정말 감사드린다"면서 "저도 팬들과 함께 대만 대표팀을 응원하겠다"고 마무리했다.
