LG는 먼저 움직인다, 한화-두산도 안심 못한다…무려 '국대'인데 수요 없을까, 역대급 FA 전쟁 또 터지나

기사입력 2026-01-11 03:21


LG는 먼저 움직인다, 한화-두산도 안심 못한다…무려 '국대'인데 수요 …
(왼쪽부터). 양의지-박동원-최재훈. 스포츠조선DB

[스포츠조선 이종서 기자] 역대급 포수 보강의 시즌이 찾아올까.

지난 2022년 시즌을 마치고 FA 시장은 '포수 보강'으로 뜨겁게 달아올랐다.

양의지가 4+2년 총액 152억원에 NC 다이노스로 이적했고, 박동원이 4년 총액 65억원에 도장을 찍었다. 유강남은 4년 총액 80억원에 LG에서 롯데로 이적했다. 박세혁은 4년 총액 46억원으로 두산에서 NC로 팀을 옮겼다.

이 중 유강남은 2024년, 박세혁은 2025년 등록일수가 부족한 가운데 양의지 박동원이 시장에 나온다. 이와 더불어 2021년 시즌 후 한화와 5년 총액 54억원에 계약한 최재훈도 FA 권리를 행사할 수 있게 된다.

양의지와 박동원 최재훈 모두 국가대표 유니폼을 입을 정도로 검증된 포수. 그야말로 KBO리그를 대표하는 '베테랑 포수'가 쏟아져 나오는 시기가 된다.


LG는 먼저 움직인다, 한화-두산도 안심 못한다…무려 '국대'인데 수요 …
9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 포수 부문 골든글러브를 수상한 두산 양의지. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.09/
가장 큰 관심사는 단연 '리빙 레전드' 양의지의 거취다. 4+2년 계약 중 +2년은 '선수 옵션'으로 양의지에게 선택권이 있다. +2년을 행사할 경우 최대 42억원을 받게 된다.

지난해까지 보여준 퍼포먼스는 굳건하다. 130경기에 출전해 타율 3할3푼7리 20홈런 89타점 OPS 0.939를 기록했다. 개인 통산 두 번째 타격왕에 올랐고, 10번째 골든글러브를 받았다.

여전히 뛰어난 타격 능력에 투수진을 안정적으로 이끄는 노련함까지 갖춘 만큼, 42억 원의 옵션을 포기하고 다시 시장에 나온다면 군침을 흘릴 구단은 많다.


'우승 포수' 박동원 역시 핵심 매물. LG에서 뛴 3년 동안 팀을 두 차례나 한국시리즈 정상에 올려놓았다. 139경기에 나와 타율 2할5푼2리 22홈런 OPS 0.797로 여전히 리그 정상급 장타력을 과시했다.

LG는 이번 비시즌 과제로 박동원과의 다년 계약을 추진하고 있다. 만약 LG 잔류 대신 시장에 나오기를 택한다면 양의지 못지 않은 관심을 받을 전망이다.

한화의 안방마님 최재훈 또한 안정감 넘치는 포수 자원으로 평가받고 있다. 지난해 121경기에서 타율 2할8푼2리를 기록했고, 출루율 또한 0.414로 좋다. 양의지 박동원과 같은 장타력은 없지만, 타선의 연결고리를 하는 역할이 탁월하다. 또한 젊은 한화 투수진을 잘 이끄는 모습을 보여주면서 다시 한 번 가치가 재조명되고 있다. 지난해 말에는 WBC를 앞둔 국가대표 평가전에서 태극마크를 달며 실력을 인정받기도 했다.


LG는 먼저 움직인다, 한화-두산도 안심 못한다…무려 '국대'인데 수요 …
야구 국가대표팀이 7일 서울 고척스카이돔에서 훈련했다. 박동원, 최재훈이 수비 훈련을 하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.7/
강민호는 이번 FA 시장에서 2년 총액 20억원에 개인 4번째 계약을 마쳤다. 불혹의 나이지만, 삼성은 포수로의 가치와 함께 팀 중심을 잡아주는 베테랑으로서의 가치를 높게 평가했다.

두산 LG 한화 모두 '주전 안방마님'이 사라지는 걸 원하지 않고 있다. 그만큼, 이들 잔류에 적극적으로 나설 가능성이 높다. 만약 이들이 시장에 나온다면 다시 한 번 역대급 '돈의 전쟁'이 열릴 수 있다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지은, 결혼 1년3개월만 ♥박위 재혼 허락에 충격..."남은 인생 외롭게 보내지마"

2.

허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 심사 과정 중"

3.

유재석, 진정한 리더의 품격...이이경 품더니 통 큰 회식까지 '21번째 대상 플렉스' (놀뭐)

4.

김광규, 머리숱 풍성하니 '완전히 다른 사람' 됐다...'이국적 미남' 고교 사진 공개

5.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.