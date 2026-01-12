롯데의 마지막 1차지명, 부산의 로컬보이 → 4년 숙성 이제는 터진다. 차세대 에이스 이민석의 뚜렷한 성장세 "롯데 아닌 팀, 상상도 안 해봤다"

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 이민석(23)이 뚜렷한 성장세를 나타내며 2026년도 큰 기대를 모은다. 하지만 그는 올해 역시 '처음부터 다시 시작'이라며 치열한 경쟁을 예고했다.
이민석은 최근 재활과 필라테스, 웨이트 트레이닝에 캐치볼까지 병행하며 쉴 틈 없은 오프시즌을 보내고 있다. 기본적인 훈련은 당연하고 부상 방지 및 관리를 위한 보강 운동도 주 2회씩 소화한다.
그는 "인생에 한 번쯤 내리막 있을 것이라 생각했다. 더 힘든 시기가 앞으로 또 올 수도 있다. 그래도 어릴 때 수술하고 이겨내면서 더 강해지는 계기가 됐다. 20대 후반이나 30대가 됐을 때에도 돌아보면 이 고비를 겪어본 덕분에 지금의 내가 있지 않을까 생각할 수 있을 것 같다"며 성숙한 태도를 보여줬다.
이민석은 2026년 유력한 5선발 후보다. 지난해 20경기 87⅓이닝을 소화하며 2승 5패 평균자책점 5.26을 기록했다. 포심패스트볼 평균 스피드 150.2km를 나타내며 수준급 구위를 자랑했다. 완성도 보완이 필요하지만 슬라이더 체인지업 커브까지 구사할 줄 안다. 경험치까지 더해지면서 확실한 선발 요원으로 발돋움할 요건을 전부 갖췄다. 롯데 팬들의 기대 또한 어마어마하다.
정작 이민석은 다시 출발선에서 스타트라며 방심을 경계했다. 이민석은 "팬들께서 올해도 선발로 잘 부탁드린다는 말씀을 많이 해주신다. 저는 마음 속으로 완전히 리셋이라고 생각한다. 계속 경쟁"이라고 투지를 불태웠다.
이민석은 완전한 '롯린이' 출신이다. 이민석은 "저는 롯데 말고 다른 팀에서 뛴다는 걸 생각도 해 본 적이 없다. 나는 부산 사람이다. 어릴 때부터 야구 자체를 시작한 이유가 롯데다. 제가 다른 팀에서 뛴다는 건 아직 태어나서 한 번도 상상을 해보지 않았다"며 롯데에서 성공하겠다고 다짐했다.
당면 목표는 개막 로테이션이다. 이민석은 "스프링캠프 가서 또 경쟁이다. 감독님께 또 보여드려야 한다. 개막 로테이션 한 자리 차지해서 풀타임을 해보고 싶다. 몸 착실하게 만들어서 다치지 않고 잘 보여드리고 싶다"고 소망했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com